Морской исследовательский центр Solus 4 на Бали, вдохновленный волнами цунами

На международный конкурс дизайна для морского исследовательского центра на Бали архитекторы Альфонсо Лопес и Дункан Пендлбери из архитектурной студии в штате Мэн Solus 4 разработали энергоэффективный дизайн со скульптурной формой, вдохновленной волнами цунами.

Волнообразная форма органического здания также будет отражать специфические для данного места условия, чтобы оптимизировать пассивные солнечные условия и использовать устойчивые системы, такие как сбор дождевой воды и производство энергии приливных волн.

Международный конкурс дизайнеров, который проводился почти десять лет, был создан для удовлетворения потребностей в исследованиях последствий цунами и землетрясения в Индийском океане в 2004 году.

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Хотя проект Solus 4 еще не построен, он уже отличается уникальным дизайном и предложением стационарного исследовательского центра в воде. Центр морских исследований площадью 2500 квадратных футов будет расположен в 150 метрах от берега пляжа Куты на юго-западе Бали, что станет очень заметной вехой в области устойчивой архитектуры и морских исследований.

Помимо размещения подводных исследовательских лабораторий и помещений для ученых, морской исследовательский центр будет также включать общественные зоны. Дополнительные удобства включают в себя водный сад, бассейн с морской водой, террасу у бассейна, бар и аудиторию.

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«Подводные землетрясения — самые распространенные в Индонезии — с эпицентрами, близкими к береговой линии, составляют концептуальную основу архитектурного предложения», — пояснила фирма в заявлении проекта. «В проекте используются исходная эллиптическая схема и схема поперечного сечения волны цунами, которая является одной из основных задач центра в области исследований и профилактики, в качестве генератора морфологии и руководства программной организации. Дизайн одновременно эстетичен и органично вписывается в водную природную среду».

источник: inhabitat