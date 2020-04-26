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Молодой изобретатель из Катманду сделал солнечную панель из человеческих волос

26.04.2020
Молодой изобретатель из Катманду сделал солнечную панель из человеческих волос

А вы знаете, что меланин, пигмент содержащийся в волосах, чувствителен к свету и может быть использован в качестве электрического проводника. 18-летний подросток из Катманду предложил заменить в солнечных панелях дорогостоящий кремний на человеческий волос и, таким образом сделать солнечную энергию более доступной для многих бедных стран.

Сейчас солнечные панели, достаточно дорогое удовольствие. Кремний хоть и относится к одному из самых доступных ресурсов на планете, процесс его превращения в солнечную панель задача не из простых и многим не по карману.

Молодой изобретатель из Катманду сделал солнечную панель из человеческих волос

Молодой изобретатель Малин Карки предложил использовать человеческий волос в качестве альтернативы кремнию. Как-то ему попала в руки книга Стивена Хокинга, в которой обсуждался вопрос создания статической энергии через волосы. Карки понял, что меланин является ключевым фактором в преобразовании энергии, и, возможно, станет заменой кремния. Он и четверо других одноклассников работали над прототипом, и обнаружили, что они могут заряжать мобильный телефон или аккумулятор для освещения.

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«Цена волос значительно дешевле, чем кремний и это может значительно удешевить стоимость солнечной энергии», утверждает Малин.

Молодой изобретатель из Катманду сделал солнечную панель из человеческих волос

Панели шириной 15 см могут производить 9В или 18В энергии, и стоит это около 30 евро. Карки считает, что если бы они производились массово, стоимость можно сократить наполовину. В Непале человеческие волосы стоят в среднем около 25 центов за килограмм и могут работать несколько месяцев.

Волосы в основном и являются возобновляемым ресурсом и могут быть заменены владельцем солнечной панели без проблем, так как они изнашиваюся. Эта дешевая технология доступная для всех и она, может стать революционным шагом в производстве дешевой солнечной энергии, особенно в странах, где миллионы людей живут без света.

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Сейчас многие исследователи ищут более органическое сырье для изготовление солнечных панелей еще и по причине трудностей, связанных с утилизацией солнечных панелей. А волосы, в таком случае, могут легко стать органическим удобрением.

источник: inhabitat

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