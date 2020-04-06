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Молодой американский дизайнер построил необычное жилье из старых транспортных контейнеров (фото)

06.04.2020
Молодой американский дизайнер построил необычное жилье из старых транспортных контейнеров

Строительство собственного дома – это всегда ответственный и трудоемкий процесс, требующий немало капиталовложений и времени, особенно, если человек далек от строительных профессий. Но это не испугало дизайнера Уилла Бро из Хьюстона, который много лет хотел построить собственный дом, но не совсем обычный, а такой, чтобы не у кого в округе не было.

Когда он впервые увидел информацию о строительство домов из списанных транспортных контейнеров, то сразу понял, что это то, что ему нужно. Изначально он пытался найти подрядчиков, которые смогут построить как минимум 3-этажный контейнерный дом, но никто за такой проект не хотел браться. Тогда молодой человек решил сам его спроектировать. Перелопатив уйму информации в интернете и сделав наброски своего будущего дома, он приступил к подбору самих контейнеров.

Молодой американский дизайнер построил необычное жилье из старых транспортных контейнеров

Чтобы воплотить свою мечту в жизнь, Уиллу понадобилось 11 грузовых контейнеров, которые и стали основой дома, получившего название McGowen Container House. Конечно же, чтобы сэкономить, можно было обойтись 2-3, а потом достраивать, сколько захочется, но молодой человек не стал рисковать, ведь на данный момент ни соседи, ни какие коммуникации не препятствовали работе тяжелой строительной техники.

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После установки и закрепления конструкции Уилл занялся оформлением жилой зоны. Согласно проекта, на первом этаже расположены бар, гостиная, спальня и ванная комната. Для начала молодой человек подвел все необходимые коммуникации и приступил к утеплению дома, ведь как ни крути контейнеры – это обычный металл и жить в таком доме просто не реально.

Молодой американский дизайнер построил необычное жилье из старых транспортных контейнеров

Стены, пол и потолок были не просто утеплены специальным материалом, но и установлена шумоизоляция. После этого Уилл занялся отделкой тех зон, которые нужны для нормального существования. Поскольку средств было в обрез то сначала оборудовал спальню и ванную комнату, которые молодой человек сделал максимально изолированными.

А вот вместо бара пришлось оборудовать кухонную зону, пока не будет отделан второй и третий этажи. По проекту именно там будет находиться полноценная просторная кухня и несколько спален с ванными комнатами и настоящая студия, ведь на этих уровнях предусмотрены большие окна, да и пространства гораздо больше.

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На четвертом этаже, который Уилл в шутку называет «воронье гнездо», будет особое уединенное место для отдыха и творчества, а на оставшейся площади планирует обустроить открытую террасу. Это планы на будущее, а на первых порах нужно было оформлять необходимые для комфортного существования зоны, чтобы поскорей заселиться.

Молодой американский дизайнер построил необычное жилье из старых транспортных контейнеров

Поскольку молодой человек является почитателем стиля лофт, в интерьере преобладают натуральные материалы, присутствуют некоторые элементы коммуникаций и металлоконструкций. В этом стиле и была оформлена зона кухни и гостиной, часть которой отдана еще и под кабинет.

Естественно зона приготовления пищи имеет все необходимое оборудование и технику, а вот гостиную мебелью не стал перегружать, ведь, как известно, в таких интерьерах главным украшением является свободное пространство. Уилл лишь поставил большой диван с кожаной обивкой и массивный деревянный стол.

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Нестандартные светильники, различные диковинные картины, необычное кожаное кресло и мультимедийный центр – это пожалуй и все украшения контейнерного дома на данный момент. Чтобы не перегружать все пространство грубыми и непривычными деталями спальню и ванную он оформил в минималистском стиле, где можно полностью расслабиться и ни на что не отвлекаться.

Молодой американский дизайнер построил необычное жилье из старых транспортных контейнеров

А вот в оформлении студии на втором этаже не обошлось без кирпичной кладки, с помощью которой был сделан акцент. Пока она еще в процессе работы, но уже сейчас видна рука мастера, который старается все делать максимально просто, но очень эффектно и стильно.

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На данный момент новоселье уже прошло, остается ждать, что же интересного задумал дизайнер сделать на остальном пространстве, и как он его все-таки будет оформлять, ведь время идет и меняется не только мода, но и пристрастия самого творца.

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