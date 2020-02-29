Мобильные комнаты Slice — новые решения для рабочего и жизненного пространств

Архитектор и концепт-дизайнер Насим Сэхат (Nasin Sehat), представила концепцию мобильных жилых модулей под названием Slice (с английского – «слой», «кусок»). Система состоит из капсул, наделённых различными функциями, которые присоединяются друг к другу как мини-вагоны и образуют жилое или рабочее пространство.

Габариты одного блока – 0,8 x 2,4 x 2,8 м, итоговая длина конструкции зависит от количества «нанизанных» элементов. Функционал у модулей разный, отличить их можно по цвету: есть рабочая станция, спальня, душ, туалет, кухня, а также «пустой» блок-перемычка. В каждом имеется доступ в интернет, вода, электричество и канализация.

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Концепция подразумевает возможность бронирования мобильных «комнат» Slice через цифровые службы и последующую доставку с помощью дронов или микроавтобусов. Также можно будет использовать капсулы, попавшиеся на пути. Войти в камеру позволит секретный QR-код. Сумма оплаты зависит от времени использования, конфигурации модулей и дополнительных услуг.

Насим Сэхат считает, что потребность в подобных устройствах продиктована изменениями рыночных отношений, рабочих процессов и образа жизни современных горожан. В частности, возникновение гиг-экономики (так называемая экономика совместного потребления, для которой характерен переход работников от постоянной формы занятости к краткосрочным проектам – прим. А.И.) и растущая урбанизация подстегивают рост услуг, которые не подчиняются законам «планового хозяйства», а формируются по мере возникновения спроса и используются совместно.

ЭКОЖИЛЬЕ ИЗ БИОПЛАСТИКА МОЖНО ПРИСПОСОБИТЬ К РАЗЛИЧНЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

«Сейчас люди стремятся иметь меньше собственности, личных вещей, велосипедов и даже девайсов и использовать сервисы совместного использования, – поясняет Насим Сэхат. – Мы приближаемся к будущему, где нужны новые решения для рабочего и жизненного пространств».