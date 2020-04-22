Многофункциональный мультитул — плоскогубцы заменит более десятка необходимых инструментов

В каждом доме должен быть набор инструментов: повесить полку, собрать мебель, отремонтировать сломанную вещь и т. д. Отличной альтернативой тяжелому ящику с инструментами может стать многофункциональный мультитул — плоскогубцы.
Компактный и надежный мультитул — плоскогубцы Gerber Center-Drive, включает самые необходимые позиции и способен справиться с множеством различных работ. Применение новейших технологий и продуманность конструкции дают возможность пользоваться им одной рукой.
Gerber Center-Drive базируется на главном инструменте — выдвижных плоскогубцах. Открываются и закрываются они с помощью всего одной кнопки, а специальная пружина помогает держать их в рабочем состоянии.
Плоскогубцы имеют особую конструкцию и, благодаря дополнительным элементам, могут выступать в роли острогубцев и кусачек, что позволило разработчикам значительно расширить спектр возможностей мультитула при сохранении им компактных габаритов.
Все инструменты спрятаны в рукоятках Gerber Center-Drive и выдвигаются по принципу швейцарского ножа.
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В список инструментов мультитула входят:
— многофункциональные пассатижи;
— лезвие с прямой заточкой длиной 82,5 мм;
— клинок с серрейторной заточкой;
— магнитные держатели для съемных бит-насадок (основной + дополнительный);
— компактный гвоздодер;
— шило;
— напильник (с одной стороны имеет крупную насечку, а с другой – мелкую);
— открывалка.
Мультитул изготовлен с использованием анодированного алюминия и нержавеющей стали. На всех его элементах присутствует специальное покрытие защищающее от коррозии. О высоком качестве изделия свидетельствует то, что производитель предоставляет на него пожизненную гарантию.
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Новинка весит около 450 г и комплектуется кожаным чехлом. Он имеет два отделения — для мультитула и дополнительного набора бит — и позволяет носить Gerber Center-Drive на поясе.
источник: gerbergear