Многофункциональный мультитул — плоскогубцы заменит более десятка необходимых инструментов

В каждом доме должен быть набор инструментов: повесить полку, собрать мебель, отремонтировать сломанную вещь и т. д. Отличной альтернативой тяжелому ящику с инструментами может стать многофункциональный мультитул — плоскогубцы.

Компактный и надежный мультитул — плоскогубцы Gerber Center-Drive, включает самые необходимые позиции и способен справиться с множеством различных работ. Применение новейших технологий и продуманность конструкции дают возможность пользоваться им одной рукой.

Gerber Center-Drive базируется на главном инструменте — выдвижных плоскогубцах. Открываются и закрываются они с помощью всего одной кнопки, а специальная пружина помогает держать их в рабочем состоянии.

Плоскогубцы имеют особую конструкцию и, благодаря дополнительным элементам, могут выступать в роли острогубцев и кусачек, что позволило разработчикам значительно расширить спектр возможностей мультитула при сохранении им компактных габаритов.

Все инструменты спрятаны в рукоятках Gerber Center-Drive и выдвигаются по принципу швейцарского ножа.

МУЛЬТИТУЛ COMBAR ЗАМЕНИТ МОЛОТОК, ТОПОР, ЛОПАТУ, ПИЛУ И НОЖ

В список инструментов мультитула входят:

— многофункциональные пассатижи;

— лезвие с прямой заточкой длиной 82,5 мм;

— клинок с серрейторной заточкой;

— магнитные держатели для съемных бит-насадок (основной + дополнительный);

— компактный гвоздодер;

— шило;

— напильник (с одной стороны имеет крупную насечку, а с другой – мелкую);

— открывалка.

Мультитул изготовлен с использованием анодированного алюминия и нержавеющей стали. На всех его элементах присутствует специальное покрытие защищающее от коррозии. О высоком качестве изделия свидетельствует то, что производитель предоставляет на него пожизненную гарантию.

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ В КОТОРОМ УПАКОВАНО 36 ИНСТРУМЕНТОВ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ РЕМОНТА

Новинка весит около 450 г и комплектуется кожаным чехлом. Он имеет два отделения — для мультитула и дополнительного набора бит — и позволяет носить Gerber Center-Drive на поясе.

источник: gerbergear