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Многофункциональная складная лопатка FiveJoy заменит более десятка различных инструментов

21.02.2020
Многофункциональная складная лопатка FiveJoy заменит более десятка различных инструментов

Многофункциональная складная лопатка FiveJoy станет незаменимым помощником и в путешествиях, и в походах, и на загородном участке. Обладая компактными размерами — длина 47,5 см, ширина штыкового полотна 11,25 см, она способна заменить более десятка различных инструментов и приспособлений.

FiveJoy можно использовать в качестве лопаты, топора, молотка, тяпки, пилы, ножа. Кроме того, в набор входят кусачки, открывалка для бутылок и банок, прибор для розжига костра, рулетка, свисток и трос. Все эти дополнительные приспособления находятся непосредственно в черенке лопаты, достаточно лишь открутить соответствующий сегмент и достать нужный предмет.

Многофункциональная складная лопатка FiveJoy заменит более десятка различных инструментов

Полотно лопаты можно располагать под разными углами, что и позволяет изменять функционал устройства. Так, при угле установки 180° оно работает как лопата, при 85° — как тяпка, а при сложении до 40° превращается в крюк.

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На период хранения лопату можно разобрать и уложить в специальную сумку, которую удобно носить на плече или поясе. Благодаря использованию современных материалов (полотно и нож изготовлены из высококачественной углеродистой стали, черенок — из особого алюминиевого сплава) производитель дает бессрочную гарантию на инструмент.

источник: fivejoy

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