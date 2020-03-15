Mitsubishi представила агрессивный электрический внедорожник Mi-Tech (видео)

Производители автомобилей все чаще идут в создании концепта проторенной дорогой — берут следующую серийную модель и придают ей футуристический облик. Mitsubishi напомнила нам, что такое настоящий прототип — агрессивный и слегка безумный.

На автомобильной выставке в Токио компания Mitsubishi представила Mi-Tech, открытый двухместный внедорожник с нестандартной трансмиссией. Как и каждый современный концепт, он работает на электричестве, но при этом имеет мало общего с линейкой моделей 2019 года.

Литий-ионный аккумулятор расположен под пассажирским сиденьем, а позади установлен легкий и компактный газотурбинный двигатель, работающий на дизеле, керосине или спирте. Это позволит внедорожнику не остаться без топлива там, где нет станций зарядок. Вентиляторы охлаждения турбины выведены из спинок кресел водителя и пассажира.

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Каждое из колес раскручивает собственный электромотор, так что внедорожник может выполнять разворот на 180 градусов почти на месте: три колеса вращаются вперед, одно назад. Сенсоры и радары наблюдают за происходящим вокруг и передают информацию умной системе Mi-Pilot, которая может взять на себя управление в случае необходимости.

Кабина выполнена в минималистичном дизайне. Крыши и дверей нет, зато есть огромный, во все лобовое стекло экран с функцией дополненной реальности.

Никаких других сенсорных панелей в машине нет — вся необходимая информация, включая карту, выводится либо на стекло, либо на небольшом дисплее на приборной панели.

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Едва ли в таком виде машина появится в серийном производстве, но некоторые ее элементы, включая дизайнерские решения, вполне могут воплотиться в будущих моделях.

источник: tfloffroad