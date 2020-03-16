Министерство обороны США работает над созданием «щита» против китайского коронавируса

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) работает над созданием «щита» против китайского коронавируса, основой для него станут антитела людей, которые успели заразиться опасной болезнью и вылечиться от нее.

В настоящее время команда DARPA проводит генетический анализ B-лимфоцитов человека, переболевшего COVID-19. Именно эти клетки производят антитела, с помощью которых иммунная система борется с вторжением вирусов.

Конечная цель этих исследования — создание методики, благодаря которой можно будет наладить производство антител против COVID-19 в организме любого человека еще до заражения. Когда он все-таки столкнется с инфекцией, иммунная система будет готова отразить атаку. В теории этот способ может помочь и тем, кто уже заболел.

Антивирусный «щит» не сможет обеспечить полную защиту от заражения, однако он должен выиграть время до появления полноценной вакцины через 12-18 месяцев. В DARPA обещают, что их методика будет готова к применению уже через 3 месяца.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА СИНГАПУРА В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ COVID-19

Исследователи надеются, что ее использование поможет снизить нагрузку на больницы и врачей, что в свою очередь повысит выживаемость среди заболевших.

источник: popularmechanics