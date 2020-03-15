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Мини-ГЭС для частного дома, отличная альтернатива монополистам (видео)

15.03.2020
Мини-ГЭС для частного дома, отличная альтернатива монополистам

Мини-ГЭС — это маленькие гидроэлектростанции, которые снабжают электричеством не города, а отдельно взятые дома. Сегодня такие технологии активно используются во многих  странах мира.

Портативные ГЭС могут быть отличной альтернативной централизованному электроснабжению или стать заменой традиционного источника электричества в случае перебоев в сети.

Мини-ГЭС для частного дома, отличная альтернатива монополистам

Использование энергии небольших водотоков с помощью малых гидроэлектростанций (микро-ГЭС) – одно из наиболее эффективных направлений развития альтернативной энергетики.

Малая гидроэнергетика является прекрасной альтернативой централизованному энергоснабжению для удаленных и труднодоступных районов и районов с ограниченной передаточной мощностью ЛЭП.

Использование мини-ГЭС позволяет зафиксировать стоимость энергоресурсов на приемлемом для потребителя уровне, решает проблему перебоев электроэнергии.

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Мини-гидротурбины вырабатывают энергию за счет быстрого потока воды. И чем быстрее течет вода, тем больше электричества вырабатывает турбина. 

Мини-ГЭС для частного дома, отличная альтернатива монополистам

Преимущества микро- и мини-ГЭС:

— отсутствует нарушение природного ландшафта и окружающей среды в процессе строительства и на этапе эксплуатации;

— отсутствует отрицательное влияние на качество воды: она не теряет первоначальных природных свойств и может использоваться для водоснабжения населения;

— практически отсутствует зависимость от погодных условий;

— обеспечивается подача потребителю дешевой электроэнергии в любое время года.

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Источники энергии для малой гидроэнергетики:

— небольшие реки, ручьи,

— естественные перепады высот на озерных водосбросах и на оросительных каналах ирригационных систем,

— технологические водотоки (промышленные и канализационные сбросы),

— перепады высот питьевых трубопроводов, систем водоподготовки и других трубопроводов, предназначенных для перекачки различных видов жидких продуктов.

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