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«Мини-дом XXI века» от американской компании Escape, комфортен и доступен каждому

20.03.2020
«Мини-дом XXI века» от американской компании Escape, комфортен и доступен каждому

Сегодня архитекторы по всему миру трудятся над разработкой проектов комфортабельных и доступных микродомов, которые можно быстро возвести, а при необходимости — передвинуть или перевезти на новое место.

«Мини-дом XXI века» от американской компании Escape, комфортен и доступен каждому

Серию именно таких построек представила американская компания Escape. Линейка под названием EscapeSpace позиционируется как «мини-дома XXI века». В нее входят три разные по площади модели, где можно обустроить, например, зону отдыха с диванами либо спальню с рабочим местом, а также использовать постройки в качестве гостевых домиков, летней кухни, мастерской или домашнего офиса.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ СТАРОЙ СОВЕТСКОЙ ДАЧИ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ (ФОТО)

Первая модель — Studio — дом в стиле минимализма с плоской крышей. Постройка с японским именем Ma отличается односкатной крышей и наличием панорамного окна на главном фасаде, а мини-дом Classic имеет классическую форму, двускатную крышу и привычные двустворчатые окна. Конструкции относительно легкие, а потому под них не требуется капитальный фундамент (достаточно блочного или свайного).

«Мини-дом XXI века» от американской компании Escape, комфортен и доступен каждому

Предлагают постройки в двух версиях — длиной 3,6 и 4,8 м, шириной 2,4 м. В базовой комплектации они имеют небольшую террасу, внутри — пространство со свободной планировкой.

Под заказ производитель готов оснастить помещение мебелью, сантехникой (модель с санузлом), провести коммуникации и доставить домик на место в полностью готовом виде.

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Внутреннюю и внешнюю отделку можно выбрать из нескольких вариантов. Также по желанию заказчика на доме могут быть установлены солнечные батареи с аккумуляторами.

Как говорит основатель компании Escape Дэн Добровольский: «Единственное ограничение — ваше воображение».

источник: dwell

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