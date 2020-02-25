Минеральная вата — области применения и характеристики

Минеральная вата – строительный материал для теплоизоляции, который можно смело назвать наиболее популярным в мире.

Лидирующие позиции обеспечивают такие характеристики, как: отличная тепло- и звукоизоляция, негорючесть, паропроницаемость, долговечность и простота монтажа.

Минвата может иметь разную длину, толщину, пространственную ориентацию волокон. В зависимости от этих показателей различаются некоторые свойства материала, такие как теплопроводность, термостойкость, гигроскопичность, сопротивление динамическим нагрузкам. Выпускается в трех формах: рулонах, плитах и матах, бесформенной (для нанесения необходим компрессор).

Минвату широко используют для тепло- и звукоизоляции разнообразных объектов. Ее структура дает возможность утеплять не только ровные, но и изогнутые поверхности.

Выделяют три основных вида этого изоляционного материала:

Шлаковата. Основной состав: шлаковые отходы с металлургической промышленности. Этот вид минваты имеет только одно достоинство – низкую цену. По всем остальным характеристикам она значительно уступает другим разновидностям этого материала: она имеет низкую термостойкость (до 300 С), низкие показатели теплопроводности, срок эксплуатации – не более 15 лет, кроме того, шлаковата хорошо впитывает влагу, неудобна при монтаже и отличается высокой кислотностью.

Стекловата. Основной состав: известняк, бура, песок, сода. Она выдерживает температуры от -60 С до +450 С. К преимуществам стекловаты относят: высокую теплопроводность и звукоизоляцию, негорючесть, высокую химическую стойкость, устойчивость к вибрации, она не дает усадки, устойчива к воздействию низких температур и воды, очень прочна. К недостаткам этого материала относят: высокую ломкость, поэтому для работы требуется специальный костюм и респиратор, а также невысокую термоустойчивость – разрушается при температуре выше +450С.

Базальтовая. Основной состав: горные породы вулканического происхождения. К преимуществам каменной ваты относят: хорошую теплопроводность и звукоизоляцию, высокую термостойкость, долговечность, устойчивость к воздействию влаги, химическую нейтральность, экологичность, простоту монтажа. К недостаткам этого материала относят наличие фенолформальдегидных смол, что при нагревании выше 700 С может привести к выделению фенола.

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Хорошие эксплуатационные характеристики и низкая стоимость позволяют использовать минвату для широко спектра работ. Она прекрасно подходит как материал для — теплоизоляции, звукоизоляции, огнезащиты.

Минвата применяется как утеплитель для:

— стен (ненагруженная изоляция (плотность 45 – 100 кг/м3), утепление по штукатурному типу (плотность 145 – 165 кг/м3);

— фасадов (теплоизоляция для навесных конструкций вентилируемого типа);

— кровли (как нижний слой теплоизоляции (плотность 11 – 45 кг/м3);

— полов (плотность 11 – 45 кг/м3);

— перегородок (плотность 11 – 45 кг/м3).

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Минеральная вата используется для теплоизоляции производств и помещений общественного назначения, а также:

— вентиляционных систем;

— водопровода;

— систем кондиционирования;

— газовых труб;

— холодильных камер;

— саун и бань и др.

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Чаще всего для обработки таких объектов используется фольгированная минвата, которая представляет собой базальтовую, оклеенную с одной стороны прочной алюминиевой фольгой. Этот вид отличается отличными паро- и гидроизолирующими качествами.