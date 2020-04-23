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Microsoft продемонстрировала технологию «голотелепортации» (видео)

23.04.2020
Microsoft продемонстрировала технологию «голотелепортации»

В ходе выступления на выставке Microsoft Inspire компания вывела на сцену голограмму сотрудницы в полный рост, которая дублировала речь прототипа на японском.

Компания Microsoft продемонстрировала технологию «голотелепортации». Выступая на выставке Microsoft Inspire, вице-президент подразделения Azure Джулия Уайт надела гарнитуру HoloLens 2 и создала полноразмерное голографическое изображение самой себя. Речь голограммы автоматически переводилась на японский с сохранением мимики модели.

Для проведения демонстрации было объединено несколько технологий Microsoft. Среди них система преобразования речи в текст Azure, переводчик Azure Speech Translation и преобразователь текста в речь Azure Speech Services.

Голотелепортация позволяет людям использовать гарнитуру дополненной реальности, чтобы взаимодействовать с удаленными участниками разговора так же, как если бы они находились с ними в одной комнате. Microsoft активно развивает эту технологию на протяжении нескольких последних лет.

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В прошлом году компания продемонстрировала технологию голографического телеприсутствия HoloBeam от своего партнера Valorem. Однако в ходе нынешнего выступления она упомянута не была. Microsoft также обошла вниманием приобретенный в 2017 году стартап AltSpaceVR, поставщика «социальной виртуальной реальности».

источник: businessinsider.com

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