Металлическая солнечная крыша Forward Labs в 2.5 раза дешевле Tesla и окупается за 7 лет (видео)

Существуют разные мнения насчет технологии и экономической эффективности интегрируемой солнечной крыши, которую устанавливает Tesla. Некоторые из них предполагают, что крыши от Илона Маска задают новые стандарты для строительства и энергоснабжения домов. Другие утверждают, что это просто циничная маркетинговая уловка, которая разрядила ситуацию вокруг SolarCity и предоставила понятный для Уолл-стрит продукт.

Но еще одним возможным результатом маркетинговой кампании Tesla является то, что она активизирует предпринимателей в области развития технологий кровли на основе фотоэлектрических панелей и подталкивает их к выходу на рынок с потенциально лучшими, более конкурентоспособными солнечными крышами. Именно это пытается сделать небольшая компания Forward Labs.

Компания производит фальцевые металлические покрытия для крыш, которые можно использовать как для замены существующей кровли, так и для установки в новых домах. Обычно ею замещают черепичные или шиферные крыши, которые отслужили более 15 лет.

Глава Forward Labs утверждает, что его кровельные системы имеют ряд особенностей, которые выгодно отличают ее от обычных фотоэлектрических модулей и солнечных крыш других производителей. По его словам, конструкция покрытия представляет собой пятислойный материал, состоящий из стекла, оптической прокладки, фотоэлементов и изоляции, которые помещены на цельный металлический каркас. Причем все это собирается на заводе и является полностью интегрированным, в отличие от решений, которые предполагают сборку на месте. Верхние слои наложены поверх оцинкованной металлической основы, которая практически неотличима от «несолнечных» участков крыши.

Это резко контрастирует с дизайном Tesla, который Тейлор описывает как «неправильное средство для правильной цели».

СТЕКЛЯННАЯ ЧЕРЕПИЦА SOLTECH СПОСОБНА ОБОГРЕТЬ ДОМ, ОСОБЕННО В СЕВЕРНЫХ СТРАНАХ

«Неправильно девальвировать дома людей чем-то, что выглядит не очень хорошо. Неправильно делать дырки в крыше, неправильно воевать с ассоциациями домовладельцев и неправильно пытаться втюхивать людям то, что они не хотят», — сказал он, добавив, что главная цель Tesla – сокращение выбросов углерода – это, все-таки, правильно.

Металлическая солнечная крыша Forward Labs доступна в восьми различных расцветках и имеет пассивное охлаждение за счет воздушных прослоек между панелями.

«Мы используем более доступные материалы, чем наши конкуренты, а также стандартные производственные процессы, — отмечает CEO компании. — Процесс установки крыши прост и быстр – мы можем установить нашу систему в два раза быстрее, чем другие компании».

Один модуль такой крыши немного больше, чем стандартная солнечная панель и включает в себя кремниевые солнечные элементы и соответствующую электронику. Тейлор утверждает, что эффективность системы «соответствует высокоэффективным монокристаллическим солнечным батареям». При этом вышедшие из строя элементы легко заменяются.

СОЛНЕЧНАЯ ЧЕРЕПИЦА TESLA SOLAR ROOF ВЗАМЕН ОБЫЧНОЙ КРОВЛИ

Цена новой солнечной кровли Forward Labs – около 90 долларов за каждый квадратный метр всей конструкции. Дополнительные 3,25 доллара за ватт прибавляются к тем участкам, которые будут собирать солнечную энергию.

В тоже время, цена солнечной крыши Tesla составляет около 230 долларов за квадратный метр в среднем (для тех случаев, когда не все плитки кровли будут оснащены фотоэлементами), а один ватт электрогенерирующего оборудования обойдется в 4,75 доллара.

Тейлор уверен, что их решение самое экономически эффективное на рынке и, что вложенные инвестиции в такую кровлю окупятся через 7 — 8 лет, а самое главное – их продукт по-настоящему востребован домовладельцами.