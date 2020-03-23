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«Металл будущего» станет основой для создания сверхэкономичных компьютеров

23.03.2020
«Металл будущего» станет основой для создания сверхэкономичных компьютеров

О возможности существования ферроэлектрических металлов физики из Австралии предсказали еще в 60-гг прошлого века, но только сейчас смогли его создать.

«Металл будущего» создан учеными физиками из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее Панкадж Шарма и представляет собой сплав вольфрама и теллура. У сплава большое будущее — он может стать основой для создания сверхэкономичных компьютеров.

«Металл будущего» станет основой для создания сверхэкономичных компьютеров

Преимущество его состоит в том, что при сохранении той же скорости оперативной памяти компьютеры, при отключении от питания, не будут терять информации. Да и чтение и записи не потребуют больших порций энергии по сравнению с кремниевыми транзисторами и магнитными дисками.

Возникает вопрос: почему в прошлом ученые не замечали подобных свойств у теллурида вольфрама? — да потому, что эксперименты велись немного не в «том русле» — проводились с тонкими пленками, чья поверхность быстро окисляется при контакте с воздухом и превращается в аморфный, а не кристаллический материал.

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Используя кусочки из этого материала, ученые собрали прототипы ячеек памяти и успешно записали, а потом и считали из них информацию, поменяв характер распределения электронов внутри них.

Это подтвердило, что сплав вольфрама и теллура действительно представляет собой ферроэлектрик, и указало на то, что другие материалы со схожей структурой могут обладать подобными свойствами.

источник: slideplayer

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