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Mercedes-Benz представил концепт автономного электромобиля со сменными модулями (видео)

29.02.2020
Mercedes-Benz представил концепт автономного электромобиля со сменными модулями

Компания Mercedes-Benz Vans представила концепт автономного электромобиля Vision URBANETIC, который призван переосмыслить городские поездки.

Особенностью этого средства передвижения является возможность быстрой замены модуля для перевозки пассажиров на модуль для доставки грузов, что позволяет обеспечить завидную гибкость эксплуатации и убрать границу между двумя этими видами городского транспорта.

Mercedes-Benz представил концепт автономного электромобиля со сменными модулями

Автономная платформа умеет передвигаться самостоятельно, без установленных модулей полезной нагрузки, что позволит оптимизировать маршруты следования, например отвезти людей с окраин в центр и необходимые грузы по дороге обратно и уменьшить дорожные пробки.

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Mercedes-Benz Vision URBANETIC рассчитан на использование в городах будущего, поэтому управлять всем процессом будут интеллектуальные системы, учитывающие все параметры дорожного движения в режиме реального времени, а также получающие полезную информацию от всех электромобилей. К примеру, система сможет предугадать необходимость развезти по домам людей после концерта или спортивного матча, заранее подогнав к месту проведения мероприятия достаточное количество свободных электромобилей.

Mercedes-Benz представил концепт автономного электромобиля со сменными модулями

Пассажирский модуль концепта может вместить до 12 пассажиров одновременно, что превращает его даже не в такси, а в некое подобие маршрутки. В свою очередь грузовой модуль рассчитан на 10 стандартных EPAL-паллет, при этом его пространство можно разделить на два «этажа». Грузовой отсек емкостью 10 м3 занимает 3,7 метра из 5,14 метра общей длины электромобиля за счет отсутствия кабины для водителя.

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Смена модулей и погрузка/разгрузка груза может происходить как вручную (с помощью обученных работников), так и автоматически — на специальных станциях. На весь процесс будет уходить считанные минуты. В Mercedes-Benz отметили, что помимо двух базовых можно будет создать дополнительные варианты модулей, рассчитанные под конкретные требования компаний по перевозке пассажиров и доставке товаров.

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