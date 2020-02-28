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Mercedes-Benz начинает выпуск электрических самокатов

28.02.2020
Mercedes-Benz начинает выпуск электрических самокатов

Автоконцерн Daimler объявил, что он запустит свой первый электрический самокат в 2020 году. Но не предоставил подробной информации о характеристиках, цене или других деталях новинки.

Марка Mercedes-Benz представила в рамках Международного автосалона во Франкфурте 2019 новое персональное транспортное средство — электрический самокат E-Scooter.

Mercedes-Benz начинает выпуск электрических самокатов

Показанный скутер призван решить проблему первой или последней мили. Так, основное расстояние владелец сможет преодолевать, скажем, на электромобиле Mercedes-Benz, а небольшую часть пути от дома до стоянки или от стоянки до офиса — на самокате.

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E-Scooter имеет складную конструкцию, так что без проблем поместится в багажном отсеке даже компактного городского автомобиля.

Электрический самокат стал одним из представителей семейства Mercedes-Benz EQ. Отмечается, что новинка проектировалась в партнёрстве с фирмой Micro.

Сетевые источники добавляют, что существующий прототип E-Scooter оборудован мотором мощностью 250 Вт. Самокат способен развивать скорость до 20 км/ч, а запаса энергии хватит на преодоление до 15 км пути.

Скутер весит около 11 кг. Предусмотрены ходовые и тормозные огни. За комфорт при движении отвечает специальная подвеска спереди и сзади.

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Ожидается, что на рынок Mercedes-Benz E-Scooter выйдет в начале следующего года. Цена пока не раскрывается.

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