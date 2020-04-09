Mercedes-Benz начинает выпуск электробусов с запасом хода 400 км

В Германии запустят в эксплуатацию электробусы Мercedes-Benz eCitaro REX с запасом хода 400 км. Соглашение заключили подразделение Daimler Buses с немецким транспортным оператором SWEG.

В электробусах Мercedes-Benz eCitaro REX будут применяться топливные элементы для увеличения запаса хода до 400 км.

Компания SWEG, штаб-квартира которой расположена в городе Лар ​​(Шварцвальд), делает ставку на экологически чистый транспорт и неоднократно проводила испытания машин на альтернативных источниках энергии. Компания также эксплуатирует электрические и гибридные автобусы.

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Важная роль отводится повышению безопасности перевозок. В частности, партия недавно закупленных автобусов Citaro оснащена системой Sideguard Assist, которая предупреждает водителя о пешеходах и велосипедистах в случае их появления в слепых зонах.

Предполагается, что водородные Мercedes-Benz eCitaro REX компания SWEG выпустит на маршрут в южной части Бадена в 2022 году. Перед этим автобус планируют испытать в Гамбурге — в течение 2021 года.

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Daimler Buses постоянно работает над повышением запаса хода своих электробусов. Уже в этом году машины Mercedes-Benz eCitaro получат новые аккумуляторные батареи Akasol, которые увеличат время автономной работы машин.

источник: autocentre