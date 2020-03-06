«Мегаплотина» станет последним шансом для спасения Европы от затопления

Рост уровня Мирового океана — одно из самых разрушительных последствий глобального потепления. По прогнозам, уже к концу этого века он заставит 600-700 млн жителей побережья покинуть свои дома и двинуться вглубь материков. Если эта тенденция сохранится в более отдаленном будущем, то к 2500 году уровень моря поднимется на 10 метров.

Исследователи из Нидерландов и Германии представили проект сооружения, которое могло бы спасти Европу от затопления. Речь идет о двух огромных плотинах, отрезающих Северное и Балтийское моря от океана.

Согласно проекту, первая из плотин протяженностью 475 км соединит северную Шотландию с западной Норвегией. Вторая расположится между западной Францией и юго-западной Англией. Ее протяженность составит 100 км. Сооружение этих барьеров оградит 25 млн европейцев, живущих на побережье, от последствий роста уровня моря на протяжении нескольких последующих веков.

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Авторы отмечают, что осуществить проект можно уже при современных технологиях. Дело в том, что глубина Северного моря между Францией и Англией не превышает ста метров, а между Шотландией и Норвегией составляет в среднем 127 метров. Между тем, сегодня мы умеем строить стационарные платформы на глубинах, превышающих 500 метров.

Затраты на строительство составят €250-500 млрд — то есть 0,1% ВВП всех стран, защищенных плотинами, на протяжении 20 лет. Окончательная цифра может быть еще больше за счет необходимости построить множество насосов, откачивающих поступающую в море речную воду.

Последствия для дикой природы Северного и Балтийского морей будут намного более тяжелыми, чем для экономики, признают авторы проекта. Водоем лишится приливов и отливов, а значит, и переноса питательных веществ. Кроме того, по мере падения солености бывшее море в конце концов станет пресноводным озером. Разумеется, это кардинально изменит экосистему и повлияет на рыбопромышленность. Впрочем, с другой стороны, потепление климата окажет на весь регион не менее сильное влияние еще до того, как плотина будут возведена.

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По словам авторов, их проект в первую очередь должен стать иллюстрацией того, на какие крайние меры придется пойти человечеству, если проблема климатических изменений не будет решена. Однако если политики и бизнес продолжат игнорировать глобальное потепление, система плотин может стать последним шансом для миллионов жителей Европы сохранить на какое-то время привычный образ жизни.

источник: eurekalert