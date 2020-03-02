Mazda представит собственный электрокар в 2020 году

Генеральный директор Mazda Акира Марумото подтвердил, что компания запустит свой первый электромобиль в 2020 году, за которым последуют как минимум две гибридные модели в 2021 или 2022 году.

Президент корпорации Mazda Motor Акира Марумото заявил: «Мы разрабатываем новую электрическую платформу вместе с Тойотой, но сначала представим наш собственный электрокар на архитектуре Мазды в 2020 году». Интересно, что марка Subaru, оказавшаяся в аналогичной ситуации, свернула свои исследования, отдав их результаты в «общий котёл».

Mazda же решила довести проект до конца. Видимо, вопрос принципа. Заодно функционер подтвердил, что EV-модель получит мотор Ванкеля: «Развитие роторного двигателя продолжается даже после прекращения производства RX-8. Его первой сферой применения будет увеличение запаса хода для электромобилей».

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Хотя сегмент больших седанов переживает не лучшие времена, Мазде 6, по словам Марумото, гибель не грозит: «Этот сегмент сокращается в Европе, но мы производим автомобили не только для неё. По-прежнему есть определённый спрос как в Китае, так и в США».

Одна из важнейших задач для Мазды сейчас — сокращение выбросов СО2 по всей линейке. Иначе компании придётся выплачивать огромные штрафы (по данным IHS Markit, речь о 624 евро за каждую машину с дальнейшим увеличением до 814). Пока средний уровень, согласно оценкам JATO Dynamics, составляет 135,2 г/км, хотя в 2021 году нормой станут 95 г/км. Для этого и нужны электромобиль, подключаемый гибрид и инновационный двигатель Skyactiv-X. «В конечном итоге мы достигнем цели, хотя у нас будут некоторые трудности в 2020 году», — признал Акира Марумото.

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Между тем отказываться от дизелей Mazda пока не намерена: «Число компактных автомобилей на тяжёлом топливе будет снижаться и дальше, однако среди кроссоверов, таких как CX-5, доля стабилизируется. Посмотрите на Большую немецкую тройку: внедряя электрокары, они продолжают разработку новых дизельных двигателей.