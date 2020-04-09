Mazda переведет свои автомобили на биотопливо из водорослей

Автопроизводитель Mazda Motor Corporation поддерживает ряд исследовательских проектов, направленных на изучение возможности использования биотоплива.

«Биотопливо на основе водорослей является достойным аналогом обычному бензину или дизельному топливу, — отмечают в компании. — развитие биотоплива из водорослей имеет решающее значение для достижения углеродистой нейтральности автомобилей, работающих на двигателе внутреннего сгорания».

При сжигании такого биотоплива выделяется только углекислый газ, который был поглощен из атмосферы благодаря фотосинтезу во время роста микроводорослей, отмечают в Mazda.

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«Водоросли можно выращивать на непригодных для сельского хозяйства землях, не тратя большие объемы пресной воды, а используя только соли и сточные воды, — объясняют в компании. — «Водорослевое» биотопливо является биоразлагаемым и безвредным для окружающей среды в случае разлива».

Как отмечают в компании, пока биотопливо из водорослей нуждается в усовершенствовании. «Стараемся повысить эффективность водорослевого топлива и снизить расходы на его создание, — отмечают в Mazda Motor Corporation. — Обе опции будут иметь решающее значение, чтобы продукт стал коммерчески доступным».

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Благодаря внедрению биотоплива микроводостей японский автопроизводитель намерен резко сократить выбросы CO2 и продолжить использование двигателей внутреннего сгорания совместно с электродвигателями примерно на 95% своих автомобилей в 2030 году. Компания также ожидает, что жидкое топливо останется «доминирующим» в автомобильном секторе до 2040 года.

источник: news.ati