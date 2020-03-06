Мастерская Parker Brothers Concepts создала электромотоцикл в стиле фильма «Трон» (видео)

Австралийская мастерская Parker Brothers Concepts создала электромотоцикл в стиле фильма «Трон». Мотоцикл Tron Bike оснащается 96-вольтовым электрическим мотором и комплектом литий-ионных батарей. Байк способен разгоняться до 160 километров в час. Его запас хода составляет 129 километров.

Ранее в мотоцикле планировали использовать двухцилиндровый мотоциклетный двигатель внутреннего сгорания производства Suzuki. Впоследствии от таких моторов было решено отказаться, так звук их работы не согласовывался с представлениями о мотоциклах будущего.

Неоновые полосы встроены в шины, в результате чего колесные диски светятся во время езды, создавая впечатляющий эффект и безусловно привлекает внимание прохожих. Шины для мотоцикла из Трона создавались под заказ у фирм производителей шин для грузовиков.

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Питание мотоцикла происходит через небольшой, но невероятно мощный электрический двигатель, который работает с мощностью в 38 лошадиных сил. Кроме того, байк разработан таким образом, что бы получили незабываемые ощущения от поездки на большой скорости.

Посадка водителя на мотоцикле, впечатляет, водитель будто лежит на байке практически в горизонтальном положении на мягких кожаных сидениях, а его ноги расположены на удобных подножках, которые контролируют передачу мощности, на руле, как и в велосипеде есть специальные кнопки для ускорения и торможения, кстати, затормозить вы сможете практически мгновенно, даже если скорость до этого была колоссальной.

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Ну а теперь самое главное и самое интересное – цена. Приобрести один из уникальных мотоциклов из кинофильма «Трон: Наследие» можно «всего лишь» за 75 000$, и судя по тенденциям, цена будет только возрастать.