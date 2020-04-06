Мастер Брэнт Уолте создал оригинальный ретро-байк Volkswagen «Жук»

Мастер Брэнт Уолтер, который позиционирует себя как «создатель и строитель разных вещей», собрал два миника в стиле ретро — байк из оригинального Volkswagen «Жук».

Рама мотоцикла, который был назван «Фольксподом» (Volkspod), получилась путем объединения двух крыльев Volkswagen модели Type 1. Характерная округлая форма сразу отсылает к легендарному автомобилю.

В качестве мотора был взят двигатель Volkswagen объемом 79 куб. Кроме того, мастер добавил передний и задний свет, а также широкий руль, напоминающий ретро-велосипеды 90-х годов.

Брэнт Уолтер создал две версии своего «Фолькспода» в знаковых оттенках оригинального «Жука»: березово-зеленый и пастельный синий.

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Volkswagen «Жук» — культовый легковой автомобиль, выпускавшийся компанией Volkswagen с 1938 по 2003 год. Считается самым массовым автомобилем в истории, производившимся без пересмотра базовой конструкции.