Маскировочный материал позволит людям прятаться от тепловизоров и приборов ночного видения

Мы уже видели материалы, которые позволяют людям или объектам прятаться от тепловыделяющих камер, они обычно эффективны только при одной температуре окружающей среды. Однако экспериментальный новый материал может быть настроен пользователем для работы в широком диапазоне.

Датчики обнаружения тепла, такие как датчики ночного видения, на самом деле работают, отмечая разницу температур между поверхностью объекта и его окружением. Следовательно, если две температуры одинаковы, объект остается незамеченным.

И хотя ранее разработанные камуфляжные материалы преуспели в поддержании заданной температуры, они не были очень адаптируемыми. Вот где приходит новая технология.

Разработанный учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего, этот гибкий материал, состоящий из воскоподобного вещества с фазовым переходом и термоэлектрического сплава, зажатого между эластомерными листами. Он питается от встроенной батареи и управляется владельцем через беспроводную плату.

КАНАДСКАЯ КОМПАНИЯ HYPERSTEALTH BIOTECHNOLOGY РАЗРАБОТАЛА МАТЕРИАЛ-НЕВИДИМКУ

В ответ на приложенный электрический ток, сплав способен изменять свою температуру в диапазоне от 10 ºC до 38 ºC — это происходит менее чем за минуту. На данный момент, по меньшей мере, это изменение температуры должно инициироваться пользователем вручную на основе наблюдаемой в настоящее время температуры окружающей среды.

Вещество с фазовым переходом включено для предотвращения нагрева пользователя вместе с маскировочным материалом. Это происходит путем плавления и поглощения тепла при температуре не выше 30 ºC, которая является температурой поверхности кожи человека. При температуре ниже 30 он затвердевает, выступая в качестве изоляции.

КИТАЕЦ СОЗДАЛ ЧУДО — ПЛАЩ «КВАНТОВЫЙ ПЛАЩ-НЕВИДИМКУ»

Исследователи надеются создать целую оболочку, хотя технология должна быть усовершенствована — в настоящее время такая оболочка будет весить около 2 кг, иметь толщину около 5 мм и работать только в течение часа.

источник: jacobsschool