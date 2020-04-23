Маск считает, что подключив мозг человека к компьютеру, позволит людям конкурировать с ИИ

Группа ученых, связанных с проектом Neuralink, работает над технологией минимально инвазивной стимуляции мозга. Исследователи вживили крысами электроды для отслеживания мозговой активности. Разработка в будущем позволит управлять компьютером силой мысли.

Команда американских ученых опубликовала препринт научной работы, в которой описана новая технология стимуляции мозга. Деньги на эксперименты выделило Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). На разработки военные предоставили $2,1 млн.

Журналисты Bloomberg обнаружили, что все пять авторов научной работы так или иначе связаны с амбициозным стартапом Neuralink, который в 2016 году основал предприниматель Илон Маск. Часть экспертов работает в компании, а другие сотрудничают с ней неофициально.

Neuralink разрабатывает «нейронное кружево» — инновационный нейроинтерфейс, который позволит подключить мозг человека к компьютеру.

Маск надеется, что технология даст людям возможность конкурировать с искусственным интеллектом. Впрочем, на первом этапе стартап собирается разработать нейроимпланты для применения в нейрохирургии. Устройства помогут пациентам восстановиться после травм мозга и улучшить состояние при нейродегенеративных заболеваниях, таких как эпилепсия и болезнь Паркинсона.

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В научной работе, опубликованной в базе biorxiv, описана технология введения электродов в мозг крысы. Ученые сравнивают систему со швейной машинкой. В ходе процедуры животному вскрывают черепную коробку, а в мозг вводят иглу для вживления тонких и гибких полимерных электродов. Второй элемент устройства — небольшая печатная плата — крепится к затылку крысы и считывает сигналы мозга.

Одному из животных в мозг вживили более 20 электродов, после чего за состоянием особи наблюдали в течение двух месяцев. Другие эксперименты продлились меньше. Часто плата отваливалась через несколько недель. В некоторых случаях электроды приводили к повреждению тканей.

Над технологиями вживления имплантов в мозг с минимальным риском повреждения и воспаления работают многие ученые. Как поясняет эксперт Гарвардского университета (США) Маккензи Матис, по сложности процесс можно сравнить с введением вареного спагетти в плотный слой желе. Американским исследователям, по мнению Матис, удалось сделать шаг к решению проблемы.

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Neuralink не стали комментировать исследование, поэтому пока неясно, связана ли разработка с экспериментами, которые проводит секретный стартап. Весной прошлого года журналисты выяснили, что Neuralink оплачивает опыты на обезьянах.

В интервью Илон Маск отметил, что компания работает над ускоренной системой передачи данных от мозга к компьютеру. Он пообещал представить первый продукт в ближайшее время. «Мы покажем кое-что интересное, что раньше невозможно было даже представить. Если все пойдет по плану, то нам удастся добиться слияния с искусственным интеллектом», — рассказал предприниматель.