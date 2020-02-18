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Мангал FirePit управляется со смартфона и в нем дрова горят без дыма

18.02.2020
Мангал FirePit управляется со смартфона и в нем дрова горят без дыма

Одним из приятных моментов жизни за городом является возможность приготовления еды на открытом огне. Помимо неповторимого вкуса продуктов, получаешь удовольствие и от самого процесса: пляшут языки пламени, вокруг разливается тепло и манящие ароматы. Есть только один раздражающий фактор — дым. А вот при горении дров в новом мангале FirePit «дымовой завесы» не образуется.

Мангал FirePit управляется со смартфона и в нем дрова горят без дыма

Все дело в том, что в конструкции FirePit предусмотрен специальный блок с вентилятором, от которого по дну короба идут перфорированные трубки, направляющие потоки воздуха по всему объему мангала. В результате внутри него создается более равномерная температура, улучшается горение и эффективно устраняется дым.

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Скорость работы вентилятора, а соответственно силу воздушного потока и интенсивность пламени можно регулировать с помощью переключателя на корпусе мангала или со смартфона, через приложение.

Корпус новинки выполнен из перфорированных листов металла, что позволяет наблюдать завораживающую игру пламени на углях.

В комплект изделия входит специальная сумка со встроенными солнечными батареями, которые подзаряжают блок питания вентилятора.

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Заряда аккумулятора хватает на 24 часа работы на слабой скорости и на 5 часов на максимальной. Кстати, зарядить мангал можно и от смартфона через USB. Весит FirePit 9 кг.

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