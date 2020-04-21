Главная НовостиТехника Lotus выпустит самый мощный гиперэлектрокар в мире стоимостью $2,1 млн.

Lotus выпустит самый мощный гиперэлектрокар в мире стоимостью $2,1 млн.

21.04.2020
Lotus выпустит самый мощный гиперэлектрокар в мире стоимостью $2,1 млн.

Бренд Lotus подтвердил грядущий выпуск нового гиперкара Evija, который поможет компании триумфально вернуться на рынок элитных автомобилей. Но теперь – исключительно с электрической силовой установкой, мощность которой у Evija достигает феноменальных 2000 л.с. При этом гиперэлектрокар все еще позиционируется как серийный дорожный транспорт — планируется построить не менее 130 экземпляров.

Lotus разработала новую электрическую трансмиссию в сотрудничестве с Williams Advanced Engineering. Батарея емкостью 70 КВтч располагается под прозрачной крышей, по соседству находится гнездо нового сверхбыстрого зарядного устройства мощностью 350 КВт.

Lotus выпустит самый мощный гиперэлектрокар в мире стоимостью $2,1 млн.

Заявлено, что гиперэлектрокар можно зарядить с нуля до 80 % емкости батарей всего за 12 минут, а 100 % наберется за 18 минут. Накопленной энергии хватит, чтобы проехать минимум 400 км, и в Lotus заявляют, что конструкция зарядного модуля позволяет в будущем легко менять старые батареи на более продвинутые версии.

LIGHTYEAR ПРЕДСТАВИЛА ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ С ЗАПАСОМ ХОДА 720 КМ

Каждое колесо гиперэлектрокара имеет собственный мотор мощностью до 493 л.с. и эпициклическую коробку передач. Суммарный крутящий момент всего шасси достигает 1700 Нм. Разгон до сотни займет примерно 3 секунды, а через 9 секунд Lotus Evija уже будет лететь со скоростью 300 км/ч.

На выдающиеся скоростные качества намекает и обтекаемые силуэт автомобиля, здесь даже нет зеркал заднего вида, вместо которых по команде выдвигаются специальные цифровые камеры.

Вся информация о состоянии машины выводится на единый цифровой дисплей перед водителем, и большинство элементов управления – электронные. А вот рулевое колесо, напротив, сохранило электрогидравлический привод, для большей точности управления машиной.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ «МОНАРХ» СМОЖЕТ ЗАРЯЖАТЬСЯ ЗА 3 МИНУТЫ. ВЫЙДЕТ ЛИ ЭЛЕКТРОКАР В ПРОДАЖУ?

Стоимость  гиперэлектрокара Lotus Evija оценивается в $2,1 млн.

источник: lotuscars

, , ,
Tesla разработала подводный автомобиль - амфибию напоминающий Lotus Esprit Джеймса Бонда
Техника

Tesla разработала подводный автомобиль - амфибию напоминающий Lotus Esprit Джеймса Бонда
Mercedes-Benz и Geely будут совместно выпускать «премиальные» электромобили Smart
Техника

Mercedes-Benz и Geely будут совместно выпускать «премиальные» электромобили Smart
Bosch представил электрические автономные шатлы
Техника

Bosch представил электрические автономные шатлы (видео)
Французская компания Newron представила деревянный электромотоцикл
Техника

Французская компания Newron представила деревянный электромотоцикл
Audi представила прототип электрического внедорожника с дронами вместо фар
Техника

Audi представила прототип электрического внедорожника с дронами вместо фар (фото)
Компания Rezvani представила первый внедорожник-гиперкар — Tank X
Техника

Компания Rezvani представила первый внедорожник-гиперкар — Tank X для богатых (видео)