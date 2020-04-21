Lotus выпустит самый мощный гиперэлектрокар в мире стоимостью $2,1 млн.

Бренд Lotus подтвердил грядущий выпуск нового гиперкара Evija, который поможет компании триумфально вернуться на рынок элитных автомобилей. Но теперь – исключительно с электрической силовой установкой, мощность которой у Evija достигает феноменальных 2000 л.с. При этом гиперэлектрокар все еще позиционируется как серийный дорожный транспорт — планируется построить не менее 130 экземпляров.

Lotus разработала новую электрическую трансмиссию в сотрудничестве с Williams Advanced Engineering. Батарея емкостью 70 КВтч располагается под прозрачной крышей, по соседству находится гнездо нового сверхбыстрого зарядного устройства мощностью 350 КВт.

Заявлено, что гиперэлектрокар можно зарядить с нуля до 80 % емкости батарей всего за 12 минут, а 100 % наберется за 18 минут. Накопленной энергии хватит, чтобы проехать минимум 400 км, и в Lotus заявляют, что конструкция зарядного модуля позволяет в будущем легко менять старые батареи на более продвинутые версии.

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Каждое колесо гиперэлектрокара имеет собственный мотор мощностью до 493 л.с. и эпициклическую коробку передач. Суммарный крутящий момент всего шасси достигает 1700 Нм. Разгон до сотни займет примерно 3 секунды, а через 9 секунд Lotus Evija уже будет лететь со скоростью 300 км/ч.

На выдающиеся скоростные качества намекает и обтекаемые силуэт автомобиля, здесь даже нет зеркал заднего вида, вместо которых по команде выдвигаются специальные цифровые камеры.

Вся информация о состоянии машины выводится на единый цифровой дисплей перед водителем, и большинство элементов управления – электронные. А вот рулевое колесо, напротив, сохранило электрогидравлический привод, для большей точности управления машиной.

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Стоимость гиперэлектрокара Lotus Evija оценивается в $2,1 млн.

источник: lotuscars