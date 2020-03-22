Лондонский стартап Geomiq заплатит $125 000 желающим завещать свое лицо роботу

Лондонский стартап Geomiq объявил о поиске желающих заработать на собственном лице, официально продав его роботостроительной компании.

Нет, срезать кожу в прямом смысле не будут, речь идет лишь об авторских правах и возможности использовать облик конкретного человека для создания гуманоидных роботов. Цена сделки: $125 тыс.

Операция тотально засекречена, по желанию неизвестного заказчика, который позиционирует себя как крупный производитель роботов. Подходит к концу разработка новой, эффективной модели робота-сиделки для пожилых людей, которому требуется настоящее, человеческое лицо. Непременно добродушное, дружелюбное и свободное от коммерческого использования.

Проект финансируется венчурным капиталом и фондами в Шанхае, он будет реализован ориентировочно в следующем году, искомое лицо получат тысячи роботов. Разумеется, претендентов будут отбирать придирчиво, хотя и по неизвестным критериям.

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В Geomiq подчеркивают – это не шутка, запрос уникален и схожие предложения появляются крайне редко, поэтому просит отнестись к вопросу со всей серьезностью.

Желающим подарить свое лицо тысячам будущих андроидов следует отправлять заявки на [email protected]

источник: geomiq