LOM X-Scooter — революционный электрический скутер, учитывающий безопасность, стабильность и экологичность

Представьте себе эту знакомую сцену: проезжая через перегруженный город, где движение просто заставляет всех опаздывать, кроме того, возникает проблема с поиском парковочного места, которое только усиливает стресс. Так как же найти безопасный и простой способ передвигаться по городу?

LOM (последняя миля) X-Scooter — это решение! Это революционный электрический скутер, который учитывает безопасность, стабильность и экологичность. Этот скутер гарантирует, что вы не потеряетесь, пытаясь найти парковочные места, потому что его очень легко носить с собой. Руль и передний шток складываются.

При весе всего 16 кг, LOM заряжается всего за 3,5 часа, и пользователь может проехать до 40 км за одну зарядку. 12-дюймовая передняя и 10-дюймовая задняя пневматические шины обеспечивают непревзойденную устойчивость и маневренность. Эта конструкция делает неровности на дороге едва заметными, обеспечивая постоянную езду по различным поверхностям и типам местности.

АРМИЯ США ИСПЫТЫВАЕТ ВЕЗДЕХОДНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКУТЕР ДЛЯ ТАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ВИДЕО)

Кроме того, LOM позволяет пользователям кататься обеими ногами параллельно на доске. Это естественное положение стоя не только снижает утомляемость во время езды, но и помогает водителям сохранять равновесие на малых скоростях. Это делает LOM подходящим для всех видов городских районов, таких как людные места.

Три различных режима питания установлены в зависимости от ситуации. Существует эко-режим, средний режим и высокий режим, обеспечивающий скорость до 25 км. в час и впечатляющий показатель дальности 40 км. Этот диапазон обусловлен самой современной системой управления батареями, разработанной в сотрудничестве с Panasonic, которая включает в себя возможность самообучения, установленную внутри батареи.

Чем больше потребителей используют свой LOM, тем точнее будут данные об оставшемся сроке службы батареи и доступном расстоянии перемещения. Специальное приложение, которое показывает данные о каждой поездке, также обеспечивает всестороннюю работу с транспортным средством, от подключения и активации транспортного средства до обмена кодом с семьей и друзьями.

СОЛНЕЧНЫЙ НАВЕС ОТ MOTOSOLAR ДЛЯ ЭЛЕКТРОСКУТЕРОВ ОБЕСПЕЧИТ ИМ БЕСПЛАТНУЮ ЗАРЯДКУ

Функции безопасности были столь же важны, как и все остальное при разработке LOM. Есть передние и задние указатели, доступные с руля, стоп-сигналов и фар, чтобы обеспечить максимальную видимость, и электронный гудок, который позволяет водителям информировать всех присутствующих об их присутствии.

источник: LOM X-Scooter