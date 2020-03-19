Любой кризис-это новые возможности. Китай запустил свой проект «нового мирового порядка»

Китай лучше остальных воспользовался возможностями нынешнего кризиса￼!

1. Китай эффективно подготовился к войне нового поколения — биологической. Провели учения и показали миру мастер класс и малоэффективность ее против Китая.

2. Провели перепись населения, быстро и эффективно.

3. Ужесточили цифровую диктатуру. Контроль соцсетей и всех коммуникаций.

4. Создали систему быстрого вычисления всех соцсвязей нужного индивидуума: кто с ним контактирует, с кем ехал в вагоне, где был, с кем общался.

5. Выявили всех нелегалов и многих выдворили из страны.

6. В мягком режиме выдворили многих иностранцев. Они сами стремились эвакуироваться. Остальные были идентифицированы и взяты под контроль.

7. Отработали механизм массового и резкого блокирования всей страны.

8. Показали всему миру, на что способен Китай. Посадить на полный карантин 1.5 миллиарда человек, надеть на всех маски — это мощно, также как и построить мега больницу за неделю.

9. Всю страну научили как следить за гигиеной и приняли закон, запрещающий употреблять диких животных в пищу, что для многих провинций — норма.

10. Показали всему миру, на сколько он зависим от Китая.

В ИЗРАИЛЕ, ИЗ -ЗА КОРОНАВИРУСА, ОФИЦИАЛЬНО РАЗРЕШИЛИ ЭЛЕКТРОННУЮ СЛЕЖКУ ЗА ГРАЖДАНАМИ

11. Заморозили производственные цепочки по всему миру, спровоцировав Мировой Кризис.

12. В полиции и службах реагирования массово вводится применение дронов и автоматизированных средств слежения.

13. Отработано создание массовых тепловизорных систем с автоматическим вычислением заданных аномалий.

14. Произведен апгрейд алгоритмов работы видеокамер с распознаванием лиц ввиду ношения людьми масок, сейчас походка человека также учитывается в распознавании личности.

15. Массово и оперативно создаются системы автоматической доставки товаров.

16. Отработана система электронного концлагеря.

17. Прекращены протесты в Гонконге и влияние Китайского Правительства там выросло.

СКОЛЬКО СРЕДСТВ ВЫДЕЛЯЕТ КАЖДАЯ СТРАНА НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ И СПАСЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ?

Главное:

Пока Мир продолжает сваливаться в кризисную воронку, Китай из неё уже вышел и готов:

— скупать подешевевшие активы

— помогать финансово слабым государствам, увеличивая своё глобальное влияние

— играть на снижении нефти (уже отказались от российских контрактов)

— создавать новые союзы и альянсы

И все происходящее, после завершения, приведёт к обновлению Мирового Порядка.

источник: Евгений Черняк