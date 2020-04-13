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Lightyear представила электромобиль на солнечной энергии с запасом хода 720 км

13.04.2020
Lightyear представила электромобиль на солнечной энергии с запасом хода 720 км

Компания Lightyear из Нидерландов представила Lightyear One, новый электромобиль на солнечной энергии, обладающий запасом хода от одного заряда батареи в пределах 450 миль (724 км). Презентация прототипа новинки прошла в театре TheaterHangaar в Катвейке (Нидерланды).

Стартап Lightyear был создан на базе команды Solar Team Eindhoven, группы инженеров из Технического университета Эйндховена (Нидерланды), чьи энергоэффективные «солнечные» автомобили Stella и Stella Lux участвовали в гонках машин на солнечных батареях World Solar Challenge.

Lightyear представила электромобиль на солнечной энергии с запасом хода 720 км

«Два года мечтаний, размышлений и усердной работы привели к этой вехе, которая является гигантским скачком в достижении нашей миссии по обеспечению чистой мобильности для всех», — отметил Лекс Хёфслоот (Lex Hoefsloot), генеральный директор и соучредитель Lightyear.

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Солнцемобиль планируется начать поставлять потребителям в 2021 году.

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