Лифт-маглев, без троссов, движется как в вертикальном так и в горизонтальном направлении (видео)

В одном из старинных городов Германии, внутри высочайшей в стране башни инженеры воплощают в жизнь концепцию изобретения, которое, по мнению его создателей, приведет к революции в городской архитектуре.

«Башня Света» (Tower of Light) расположена в городке Ротвайль, в 100 км к юго-востоку от Штутгарта. Она представляет собой 246-метровое бетонное здание, имеет 360-градусную смотровую площадку и 12 секций наружных «шахт», специально предназначенных для испытаний всенаправленного лифта.

Башня была спроектирована архитекторами Хельмутом Яном и Вернером Собеком, а необычный лифт-маглев стал последним завершающим штрихом этого проекта. Три из 12-ти лифтовых шахт здания предназначены именно для испытаний Multi. Движущийся по принципу маглева, экспериментальный лифт путешествует по этажам здания, а также по коридорам в горизонтальном направлении. Бетонное основание шахт специально укрепили, чтобы оно выдерживало свободное падение 40-тонных лифтовых кабин на скорости 160 км/ч.

Инженеры ThyssenKrupp надеются, что инновационный лифт успешно проявит себя во время длительной эксплуатации, и тогда такими лифтами могут оснащаться и другие здания по всему миру.

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А это не просто удобство для пассажиров, это изменит сами принципы архитектуры зданий, ведь теперь строители не будут ограничены вертикальной ориентацией лифтовых шахт, вокруг которых строилась вся остальная планировка. А если изменится облик небоскрёбов, то изменится и облик городов: вот так вот, благодаря новой конструкции лифта.

В лифте Multi установлены линейные двигатели, аналогичные тем, что работают в маглевах и поездах HyperLoop.

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На видео показано, как кабина двигается вдоль рельса, а на повороте рельс поворачивается на 90° — и лифт может сменить направление движения с вертикального на горизонтальное или наоборот. Поворот занимает несколько секунд, а максимальная скорость лифта составляет около 5 м/с. Это не очень много. Для сравнения, самый быстрый в мире лифт в Shanghai Tower развивает скорость 18 м/с (64 км/ч).

В видении ThyssenKrupp, в здании может быть довольно продвинутая система лифтовых шахт, с множеством ответвлений и поворотов. Программное обеспечение лифта будет планировать наиболее оптимальный маршрут, чтобы объехать скопление и доставить пассажира за кратчайшее время. Более того, в системе шахт могут курсировать не один, а несколько лифтовых кабин, которые будут координировать своё местоположение, чтобы их маршруты не пересекались.

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Самое главное, что новая технология лифтов не имеет технологического ограничения тросовых лифтов на максимальную высоту. Известно, что трос не может быть длиннее примерно 500 метров, потому что он не выдерживает собственного веса. Таким образом, традиционные лифты не могут подниматься на большее расстояние, пассажирам приходится пересаживаться в другой лифт. У маглева нет такого ограничения. Теперь архитекторам не нужно учитывать эти нюансы при проектировании небоскрёбов, и они могут создавать здания более свободных форм.