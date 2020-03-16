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Lexus показал беспилотный электрокар LF-30 Electrified управляемый жестами с дронами-ассистентами (видео)

16.03.2020
Lexus показал беспилотный электрокар LF-30 Electrified

Lexus показал концепт-кар LF-30 Electrified. Он отражает представление автопроизводителя о том, насколько продвинутые технологии могут использоваться в серийных электрокарах. Речь идет об управлении жестами, дополненной реальности, дронах и автономном вождении.

Новинка выглядит как клиновидное купе с ярко выраженными гранями. Автомобиль вмещает 4 человека, для переднего пассажира и водителя предусмотрены отдельные кокпиты и футуристичные дисплеи. Задние сиденья выполнены таким образом, что они подстраиваются под особенности тела сидящих пассажиров.

Lexus показал беспилотный электрокар LF-30 Electrified

LF-30 Electrified также выделяется своим ветровым стеклом, переходящим в крышу-дисплей. На нее могут выводиться видеоролики, проекция звездного неба или элементы навигации. Инженеры Lexus назвали подобное решение SkyGate. Пассажиры смогут управлять системой с помощью голоса или жестов.

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Встроенный искусственный интеллект имеет возможность распознавания голоса и поможет при управлении климат-контролем, аудио- и навигационной системой, и даже способен посоветовать, чем заняться после прибытия в заданное место.

Lexus показал беспилотный электрокар LF-30 Electrified

Окна концепт-кара можно отрегулировать так, что они не будут пропускать свет извне. Lexus подчеркивает, что при создании электромобиля использовались экологичные материалы, — вторично переработанные металл или дерево, а также футуристичные технологии. Машина оснащена 4-мя электродвигателями, расположенными в колесах, а не на осях. Это позволяет полностью контролировать транспортное средство даже в условиях экстремального вождения. При этом между рулевым колесом и трансмиссией отсутствует механическая связь, что обеспечивает функциональность при автономном вождении.

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LF-30 Electrified снабжен батареями емокстью 110 кВт*ч, позволяющими без подзарядки преодолеть до 500 км. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды, максимальная мощность двигателей составляет 536 л.с. Отличительной особенностью концепта является система Lexus Airporter, предполагающая наличие дронов, которые, например, помогут владельцу доставить его багаж из дома в автомобиль.

источник: dezeen

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