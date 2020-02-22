Летательный аппарат BlackFly выйдет в продажу по цене кроссовера

Сооснователь Google Ларри Пейдж инвестировал средства в разработку новейшей версии «летающего автомобиля», для управления которым не потребуется лицензии пилота.

Презентация рабочей версии летательного аппарата BlackFly состоялась в Калифорнии. Теперь же стали известны дополнительные подробности о проекте. Так, его расчетная дальность полета составит около 40 км, а максимальной скорость – 100 км/ч. В описании говорится, что это одноместный аппарат с восьмивинтовой двигательной установкой, распределенной на два крыла.

Прямо сейчас в разных концах света разрабатываются множество проектов летающих автомобилей, и даже сам Ларри Пейдж одновременно инвестирует средства в конкурирующий стартап – персональный летательный аппарат Kitty Hawk.

Как и Kitty Hawk, BlackFly правильнее называть не автомобилем, а VTOL-ом, поскольку ни тот, ни другой аппарат не могут двигаться по дорогам, а взлетать и приземляться для него идеально с ровной поверхности. В тоже время, для полетов на BlackFly не потребуется получение лицензии пилота, но придется пройти программу подготовки.

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Проектировщиком летающей машины BlackFly выступает компания Opener из Пало-Альто. Первые испытания одноместного самолета проведены в Канаде, где местное управление гражданской авиации выдало разрешение на его эксплуатацию.

Это хороший знак, так как производители жалуются на то, что разрешительные органы отстали от жизни: «У нас есть технологии, но чиновники только и говорят: «Вы не можете делать то, и это, и вот это тоже», прикрываясь соображениями безопасности. Будут ли падать летающие такси? – возможно, но ведь и машины на дорогах бьются каждый день».

За счет способности вертикально взлетать и садиться мультикоптер BlackFly сможет подняться в воздух и приземлиться в любой точке – будь то населенный пункт или пересеченная местность, причем садиться он сможет как на грунт, так и на водную поверхность. Стоит отметить, что пока регуляторы разрешили использование аппарата только за чертой города.

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Но самое интересное то, что стартап обещает выпустить свой одноместный электросамолет по цене, которая не превысит стоимость обычного кроссовера. Первые модели, по словам компании, должны будут поступить в продажу уже в следующем году.

источник: opener.aero