Летающий сигвей Ezfly от Фрэнки Запата развивает в воздухе скорость до 130 км/ч.(видео)

Известный французский изобретатель флайборда (летающей доски) и флайбординга – нового вида спорта, Фрэнки Запата создал новую летающую платформу Ezfly, которая использует газотурбинный струйный двигатель, позволяющий платформе развивать в воздухе скорость до 130 км/ч.

Разработанный Запатой изфлай, также, как и предыдущие аппараты изобретателя, некоторым образом внешне похож на наземный сигвей, и управление им в воздухе происходит за счет изменения положения тела.

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По словам изобретателя, устройство способно подниматься на высоту 3 км над землей, развивать максимальную скорость до 130 км/ч и держаться в воздухе пока не более 10 минут.

Как видно из видео, в тестировании «воздушного сигвея» над одним из озер Техаса принял участие не только сам изобретатель, но и несколько людей в военной форме. Похоже, это указывает на то, что слухи об интересе американских военных к разработкам Запаты являются правдой.

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Также опубликованные видеоматериалы показывают, что управление изфлаем – задача несложная, хотя так может только казаться. Однако, его потенциал, как устройства для осуществления воздушной разведки, явно велик.