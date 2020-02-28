Летающий электромобиль вертикального взлета и посадки со складным крылом Aska (видео)

Инженеры американо-израильского стартапа NFT разработали концепцию летающего автомобиля, который сохранил и способность быстро перемещаться по дороге. Первый готовый к полету прототип должен появиться в первом квартале будущего года.

Автомобиль Aska можно классифицировать как электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL). Сложив на крыше крылья, он может двигаться по дороге, как обычная машина размером с внедорожник. Но когда наступает пора взлетать, крылья расправляются и открывают десяток канальных вентиляторов. Еще по два вентилятора расположены сзади и на крыльях, всего их 14. С их помощью Aska должна подняться в воздух.

К сожалению, взлетать прямо с улицы Aska не умеет — размах крыльев и соображения безопасности требуют, чтобы площадка была не менее чем 20 на 20 метров.

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Набрав высоту, водитель переводит вентиляторы сзади и на крыльях в горизонтальное положение — они будут двигать Aska вперед.

Конструкция с жестким крылом должна обеспечить высокую скорость и энергоэффективность. При посадке автомобиль трансформируется в обратном порядке.

Энергия подается с аккумуляторов, а благодаря гибридной системе дальность полета увеличивается до 560 км.

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Компания не планирует продавать Aska — слишком уж они дорогие. Вместо этого клиенты смогут оформить подписку и пользоваться летающим автомобилем по мере необходимости, внося ежемесячную плату.