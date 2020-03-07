Летающий автомобиль Terrafugia с успехом покоряет как воздух, так и дороги (видео)

Стартап Terrafugia разработал транспорт, который почти без оговорок можно назвать летающим автомобилем. Тот редкий случай, когда транспортное средство с одинаковым успехом должно покорять, как воздух, так и дороги. Компания пообещала, что уже в этом году выпустит свою первую модель на рынок.

Оговорки все же есть. На этом автомобиле не получится облететь образовавшуюся пробку. Возможно только добраться в режиме обычного автомобиля до взлетной полосы и на нем же взлететь. Дело в том, что эта модель подразумевает полет с использованием жестких крыльев.

Необходимо пространство для того, чтобы эти крылья разложить. Уже после этого аппарат может взлетать. У компании есть и прототипы с вертикальным взлетом, но дата их выхода на рынок пока неизвестна.

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Производитель поделился некоторыми деталями первого настоящего летающего автомобиля. Terrafugia сообщила, что на земле он будет функционировать, как гибридный автомобиль, используя связку электромотора и двигателя внутреннего сгорания. Электромотор будет питаться отдельным блоком батарей.

В компании рассказали, что введут специальный режим повышения мощности. Он позволит резко увеличивать тягу перед взлетом. Пообещали большое пространство для багажа и особый комфорт для пассажиров. Безопасность летающего автомобиля обеспечивается с помощью спасательных парашютов от BRS Aerospace, которые плавно спустят аппарат на поверхность в случае неисправности.

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Цена на устройство не называется, но ранее ходили слухи, что она составит $279 000. На фоне конкурентов это даже недорого. Например, стартап Aeromobil предлагает летающую машину за 1 млн евро.