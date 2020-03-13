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Летающие ветрогенераторы AWES легко доставят возобновляемую энергию в труднодоступные места (видео)

13.03.2020
Летающие ветрогенераторы AWES легко доставят возобновляемую энергию в труднодоступные места планеты

AWES (airborne wind energy systems) – новая аббревиатура в сфере возобновляемой энергии, означающая воздушные ветроэнергетические системы. В отличие от традиционных ветряных турбин, которым нужен массивный фундамент и надежная основа для лопастей, AWES состоит из парящих в небе аэродинамических конструкций, прикрепленных к наземным генераторным станциям.

Подобная портативность и низкая стоимость изобретения позволят быстро и легко доставлять возобновляемую энергию в удаленные или труднодоступные места планеты.

Авторы идеи – преподаватели из Университета Карлоса III в Мадриде (UC3M). Результаты их работы были не так давно опубликованы в периодическом издании «Прикладное математическое моделирование». Исследование финансировалось из разных источников – от Европейской комиссии и до Google.

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«AWES – это прорывная технология, способная вырабатывать электрическую энергию на больших высотах. Она объединяет знания из классических дисциплин в области электротехники и аэронавтики с новыми и нетрадиционными знаниями, связанными с работой беспилотных летательных аппаратов», — комментирует член научного отдела аэрокосмической техники Университета Гонсало Санчес Арриага.

Существует два вида подобных энергетических систем:

— «Генератор с вертикальной осью» — наземные станции закреплены на периферии ротора электрогенератора с вертикальной осью и вращаются вместе с ним).

Летающие ветрогенераторы AWES легко доставят возобновляемую энергию в труднодоступные места планеты

— «Рельсовый генератор» – наземные станции встроены в рельсовые транспортные средства, от движения которых генерируется энергия.

Летающие ветрогенераторы AWES легко доставят возобновляемую энергию в труднодоступные места планеты

В дополнение к цифровому симулятору ученые также разработали испытательный стенд, состоящий из двух кайтов, прикрепляемых к установке с помощью натяжного троса. Эксперименты нужны преимущественно для проверки программных средств, включая составление отчетов об основных параметрах кайта в каждый отдельный момент времени. Хоть программное обеспечение и принадлежит UC3M, но его могут бесплатно загрузить и использовать и другие исследовательские группы.

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«Создание испытательного стенда потребовало значительных усилий, однако вызвало при этом огромный интерес у наших студентов. Многие из них в итоге основывают свои выпускные учебные проекты на AWES», — резюмирует профессор Арриага.

Вероятность того, что системы AWES заменят значительную часть ветроэнергетических установок, невелика. Но для некоторых случаев, таких как отдаленные регионы, в которых транспортировка тяжелых турбинных лопастей невозможна, это может быть важным дополнением к более традиционным решениям использования возобновляемых источников энергии.

источник: skysails-power

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