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Летающие электромобили избавят транспортный сегмент от углеродных выбросов

07.05.2020
Летающие электромобили избавят транспортный сегмент от углеродных выбросов

Летающие автомобили могут показаться чем-то из ряда вон выходящим или фантастическим, но согласно одному из последних исследований, они могут помочь нам в борьбе с изменением климата.

NASA и другие компании — включая Boeing и Airbus — наперегонки разрабатывают электрические версии летающих автомобилей. Эта технология должна быть реализована через пять лет и полностью развернута — через десять. Впрочем, Uber тоже грезит такими планами, о чем мы писали ранее.

Совместное исследование Университета Мичигана и Ford Motor показало, что как только летающие автомобили станут реальностью, они будут производить намного меньше выбросов парниковых газов, чем традиционные автомобили.

В частности, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, летающие автомобили будут гораздо более приемлемыми с точки зрения экологии при полной загрузке пассажиров и поездках на большие расстояния.

Летающие электромобили избавят транспортный сегмент от углеродных выбросов

Конструкция летающих автомобилей — формально известных как «электрических самолетов вертикального взлета и посадки», или VTOL — у разных компаний тоже разная. Но в целом она напоминает нечто среднее между автомобилем и самолетом с двумя или более электрическими винтами. Некоторые могут разгоняться до 300 км/ч.

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Используя общедоступные данные компаний, ученые сравнили расход энергии и выбросы летающих электромобилей с традиционными автомобилями и выяснили, что у летающих электромобилей выброс парниковых газов будет на 35% ниже, чем у традиционных автомобилей, если перевозить одного пилот на 100 километров.

Еще лучше результаты, если загружать летающие электромобили пилотом и тремя пассажирами для перелета на такую же дистанцию. В таком сценарии выбросы парниковых газов будут на 52% ниже, чем у традиционных автомобилей.

Летающие электромобили избавят транспортный сегмент от углеродных выбросов

Тем не менее, летающие электромобили оказались хуже по сравнению с аккумуляторными версиями на четырех колесах. У них будет на 38% больше выбросов парниковых газов, чем у электромобилей при перевозке одного пилота, и всего на 6% ниже выбросов — при перевозке пилота и трех пассажиров.

Все дело в том, что летающие электромобили задействуют значительную энергию для взлета и посадки, однако крайне эффективны в круизе. То есть, более эффективны при дальних поездках.

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Грегоре Кеолеян, соавтор исследования и директор Центра устойчивых систем Мичиганского университета, говорит, что лучшим применением для летающих электромобилей будет сервис воздушного такси, который перевозит несколько пассажиров на длинное расстояние. Такой сервис мог бы прийти на замену обычным поездкам на автомобиле в загруженных местах.

Также он отметил, что летающие электромобили помогут избавить транспортный сегмент от углеродных выбросов. Все ради того, чтобы нам было чем дышать.

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