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Летающее такси EHang 216 прошло все необходимые испытания и готово к серийному производству

10.04.2020
Летающее такси EHang 216 прошло все необходимые испытания и готово к серийному производству

EHang 216 – под таким названием был представлен новый беспилотный летательный аппарат для транспортировки пассажиров, созданный совместными усилиями австрийский и китайских инженеров. Модель ориентирована на использование в сегменте коммерческих пассажирских перевозок, в частности, в качестве аэротакси.

Первый демонстрационный полет EHang 216 состоялся на стадионе «Generali Arena» в австрийской столице. Беспилотник поднялся вверх, облетел спортивный объект и по прошествии нескольких минут благополучно приземлился.

Летающее такси EHang 216 прошло все необходимые испытания и готово к серийному производству

По словам Деррика Сюна (Derrick Xiong), являющего одним из основателей производителя дронов EHang, на сегодняшний день разработка прошла все необходимые испытания и готова к серийному производству. Со стороны австрийцев партнером по реализации масштабного проекта выступила компания FACC (Fischer Advanced Composite Components), основным профилем которой является проектирование, разработка и производство компонентов для аэрокосмической отрасли.

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Как сообщил исполнительный директор FACC Роберт Махтлингер, аппарат может развивать скорость до 150 км/ч, находясь в режиме полета до получаса. За это время, в зависимости от загрузки, EHang 216 в состоянии преодолевать расстояние в 50–70 километров. Кабина нового летающего такси позволяет разместиться 2 пассажирам, в то время как масса самого 16-роторного БПЛА составляет 340 килограмм.

Массовое производство пассажирского дрона пока не стартовало, но его создатели уже успели получить несколько тысяч заявок от покупателей. Наибольший интерес к анонсированной новинке проявляют клиенты из Китая. Ожидаемая стоимость EHang 216 должна составить $336 000.

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Отмечается, что в обозримой перспективе китайско-австрийскому детищу предстоит побороться за место на рынке с аналогами от целого ряда именитых компаний, среди которых Airbus, Uber, AeroMobil и многие другие крупные производители и небольшие стартапы.

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