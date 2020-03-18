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Летающая вертолодка — автожир — предшественник вертолета

18.03.2020
Летающая вертолодка - автожир - предшественник вертолета

В середине 1950-х годов американский авиаконструктор Игорь Бенсен увлекся несколько подзабытой техникой — автожирами. Напомним, что автожир — предшественник вертолета: разница, в частности, состоит в том, что несущий винт автожира раскручивается набегающим потоком, а не приводится от двигателя. В 1930-х эти машины были очень популярны.

Бенсен начал с постройки безмоторных автожиров, гиропланеров или гироглайдеров. В самом деле, если на автожир не устанавливать двигатель, то набрать высоту он может — как и любой планер, на буксирном тросе, пример — буксировка за автомобилем. Гироглайдеры были, конечно, известны и ранее- например, в Германии буксируемый автожир запускали с подлодок- но Бенсен решил сделать их популярной общедоступной техникой.

Летающая вертолодка - автожир - предшественник вертолета

Сказано- сделано: Бенсен начал выпуск нескольких моделей гиропланеров. Машины эти были самые простые по конструкции и вполне дешевые. Ни двигателя, ни приборов. Да и зачем они нужны?

Автожир летает небыстро: взлетает, в зависимости от раскрутки ротора и ветра, на скорости порядка 20-30 км/ч. И с такой же скоростью садится.

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Поэтому продажи пошли хорошо. Гиропланеры продавались как в собранном виде, так и для самостоятельной «гаражной» сборки, которая, в силу простоты конструкции, была незатруднительной. Да и пилотская лицензия на такие аппараты не нужна. Летать может любой.

Летающая вертолодка - автожир - предшественник вертолета

В 1956 году Бенсен сделал и одну из своих самых удачных моделей- гиропланер-лодку. Летала она на буксире за любой моторкой.

Это была обычная алюминиевая лодка сухим весом 46 кг и длиной 3.6 метра. На поднятой мачте-консоли монтировался двухлопастный ротор диаметром 6 метров. Весь аппарат (пустой) весил 70 кг. Поднимал двух человек. Взлетал на скорости около 30 км.ч, средняя скорость при буксировке лодкой — 50-110, посадочная скорость 11-15 километров в час.

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Позже появлялись и другие варианты лодок. Всего производилось три разных модели. Аппарат пользовался популярностью в местах отдыха на воде, был прост, дешев, и позволял любителям освоить управление автожиром (пусть и в варианте планера). Производство продолжалось до начала 60-х годов.

источник: begeweb

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