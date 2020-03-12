Летающая тарелка ADIFO летает быстрее скорости звука маневрируя во всех плоскостях (видео)

Концепция летающей тарелки получила новый толчок за счет передовых технологий – теперь она летает быстрее скорости звука с максимальным маневрированием во всех плоскостях.

На низкой скорости ADIFO функционирует как квадрокоптер, тогда как при разгоне на реактивных двигателях весь ее корпус выступает в роли крыла с малым аэродинамическим сопротивлением. Эти характеристики позволили румынским инженерам заявить о создании летающей тарелки с беспрецедентной мобильностью на разных скоростях, в том числе и близких к сверхскоростным.

ADIFO расшифровывается как «всенаправленный летательный объект», этот аппарат призван изменить сложившуюся парадигму полета, — говорит изобретатель Разван Саби, создавший сверхзвуковую летающую тарелку совместно с бывшим деканом факультета теоретической аэродинамики в Национальном авиационном институте Иосифом Тапосу. Сейчас ADIFO существует только в виде рабочего прототипа диаметром 1.2 метра, который проходит всестороннего испытания.

Профиль летательного аппарата имитирует заднюю половину воздушного плавника дельфина, расходящегося во все стороны от центра. Внешний радиус тарелки суживается до тонкого кольца, что значительно повышает подвижность аппарата в горизонтальном полете.

НА МОТОЦИКЛЕ LA MOTO VOLANTE МОЖНО ЕХАТЬ ПО ДОРОГЕ, А ЗАСТРЯВ В ПРОБКЕ, ПОДНЯТЬСЯ В ВОЗДУХ

Вертикальный взлет и маневры на низких скоростях осуществляются с помощью четырех туннельных винтов, благодаря которым ADIFO может функционировать как обычный квадрокоптер. Сзади расположены два реактивных двигателя, которые придают аппарату горизонтальную тягу (на прототипе вместо них стоят два дополнительных электрических винта). Эти двигатели могут иметь индивидуальные векторы для повышения маневренности на высоких скоростях. Им помогают выдвижные диски, которые могут закрывать винты квадрокоптера для более ровного профиля полета.

В верхней части аппарата есть два сопла по бокам, которые выполняют такую же функцию, как камеры РЖД малой тяги в космических кораблях. В горизонтальном полете они помогают ADIFO быстро поворачивать и менять направление и придают аппарату уникальную подвижность и поворотливость без крыльев, элеронов, руля и закрылков.

ПЯТИМЕСТНЫЙ ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ MACHINA VOLANTIS ПРОЛЕТИТ 1600 КМ. И ПОДНИМЕТ 1650 КГ.

Он может летать даже в перевернутом положении и развивает дозвуковую и сверхзвуковую скорость без звукового удара.

Прототип является беспилотником на радиоуправлении, но изобретатели обещают, что позже его можно превратить в одноместный или многоместный управляемый аппарат на гибридной электрической и реактивной тяге.

источник: newatlas