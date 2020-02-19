Лепестковая крыша, стадиона Mercedes-Benz Stadium, закрывается как диафрагма фотоаппарата (видео)

В американском городе Атланта на стадион Мерседес-Бенц Стэдиум (Mercedes-Benz Stadium) создана единственная в своем роде «лепестковая» крыша, которая закрывается, как диафрагма фотоаппарата.

Многие эксперты-инженеры говорят о том, что эта крыша является абсолютно фантастической конструкцией, которую до этого никто не мог воссоздать в таком огромном масштабе.

Размещенная на высоте 104 метра над игровым полем, состоящая из 27500 тонн стали, 3500 тонн из которых приходится на сами «лепестки», эта крыша производит неизгладимое впечатление своим совершенством и технологической мощью. Невзирая на ощущение, что ее конструкция закрывается круговым движением, на самом деле это оптическая иллюзия, и каждый ее «лепесток» — это отдельный элемент, который независимо друг от друга ездит по огромным направляющим рельсам, выдвигаясь просто вперед и назад на 61 метр.

Ее подвижные конструкции снабжены восемью механизированными «тележками», которые приводят лепесток в движение вдоль внутреннего рельса. На внешней части они прикреплены к направляющей шестью роликовыми механизмами. Смыкаясь в центре, лепестковые части плотно фиксируются друг к другу, образуя водонепроницаемую крышу.

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На каждый из восьми 437-тонных лепестков натянут особый, очень прочный, но легкий, светопрозрачный и устойчивый к ультрафиолету материал – трехслойная пленка ETFE Film (этилентетрафторэтилен), сделанная из термопластичных фторполимеров.

Из этого материала на лепестках сформированы как бы воздушные подушки. В общей сложности, на «обивку» лепестков ушло около 12541 м2 этой пленки. В результате, такая крыша в закрытом состоянии не будет препятствовать проникновению света внутрь стадиона, но защитит игроков и болельщиков в ненастную погоду.

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Возведение стадиона обошлось в $1,5 млрд. Новый спортивный объект стал «домом» двух команд — Atlanta Falcons и MLS Atlanta, также на стадионе будут организовываться концерты и иные развлекательные мероприятия.