Лазерная система освещения LaserLight по мощности в 100 раз превышает яркость светодиодов

Профессор Калифорнийского университета Сюдзи Накамура, лауреат Нобелевской премии по физике, разработал лазерную систему освещения, которая по мощности в 100 раз превышает яркость светодиодов. Технология под названием LaserLight обеспечит безопасное освещение дороги на расстояние до одного километра, потребляя при этом меньше энергии, чем любая другая современная технология.

Инженеры американской компании SLD Laser разработали новый тип светодиода на основе лазера. Их технология имеет много преимуществ перед обычными LED и может открыть новую веху в освещении. Разработчики заявляют, что фары на основе их лазера в 10 раз увеличивают зону видимости на дороге: «Большая дальность видимости во время движения значительно повысит безопасность вождения. У водителя будет больше времени среагировать на препятствие».

Лазер SLD также сможет передавать данные через сеть Li-Fi. Это беспроводная технология, которая для передачи информации использует свет от светодиодов. По принципу работы она похожа на Wi-Fi, но передает данные быстрее. Инженеры компании еще не полностью внедрили эту функцию, но говорят, что она находится в стадии разработки.

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«Более совершенные полуавтономные системы современных автомобилей при принятии решений полагаются на четкое «видение» своих камер и датчиков. Поэтому освещение и быстрая передача данных будет иметь огромное значение для безопасности водителя», – заявляют представители компании.

Еще одним преимуществом является точная регулировка луча лазера для уменьшения яркости света для водителей встречного транспорта. «Безопасный ярко-белый свет улучшает видимость на дороге и уменьшит блики для других водителей», – утверждают разработчики. Технология LaserLight сертифицирована в соответствии с современными стандартами, поэтому свет от таких фар безопасен для зрения.

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Лазерные светодиоды уже прошли тестовые испытания в ралли-гонках SCORE Baja 1000. Первое и второе места заняли команды, машины которых были оборудованы фарами LaserLight. Эксперты говорят, что все благодаря высокой яркости и дальности распространения света лазером.

Уже в конце этого года лазерные фары появятся на транспортных средствах Европы, включая BMW M Series и BMW 5 Series. Профессор Накамура убежден, что его разработка вскоре будет использоваться повсеместно, как и светодиоды. «Уже в следующем году лазерная фара станет одним из премиум вариантов комплектации авто, – говорит Накамура. – И в конечном итоге технология будет доступна и для массового рынка».

источник: sldlaser