Lamborghini тестирует углеволокно для своих новых автомобилей в условиях открытого космоса

Для снижения веса машин автопроизводители массово используют композиты из легкого, но прочного углеродного волокна. Не стал исключением и итальянский Lamborghini. Разработанные ее специалистами образцы углеволокна вскоре будут доставлены на борт МКС для тестирования в условиях открытого космоса.

Два года назад стало известно о сотрудничестве Automobili Lamborgini с Хьюстонским научно-исследовательским институтом (Техас, США) в рамках совместного проекта по разработке материалов для биомедицинских устройств.

Полученные в ходе этих исследований материалы найдут применение и в других областях – в частности, при создании космических аппаратов и более легких и прочных автомобилей.

В течение полугода ученые проведут серию экспериментов с этими образцами, подвергая их экстремальным условиям открытого космоса: температурным колебаниям от –40 до +200 °С, абсолютному вакууму, а также воздействию мощной космической радиации и коррозии атомарным кислородом.

После этого композиты будут возвращены на Землю, где специалисты Lamborghini сравнят их с контрольными образцами, не покидавшими планету.

АМЕРИКАНЕЦ СТЕРЛИНГ БАКУС С СЫНОМ РАСПЕЧАТАЛИ LAMBORGHINI НА 3D-ПРИНТЕРЕ (ВИДЕО)

Испытаниям подвегнутся пять разных образцов, изготовленных из различных углеродных волокон. Среди них перспективное 3D-печатное композитное волокно, которое, как сообщается, сочетает исключительную гибкость с механической прочностью, соизмеримую с алюминием высокого качества.