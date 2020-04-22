Купольный дом обходится на 35% дешевле, чем строительство обычно дома, эксплуатация на 65%

Технология строительства купольных домов пока еще молода. Не удивительно поэтому, почему многие люди относятся с некоторой долей скептицизма к такой затее. Какие же встречаются самые популярные заблуждения по поводу купольных стратодезических домов?

— Купольный дом может построить даже новичок. Действительно, сейчас есть множество пособий в интернет изданиях о том каким образом самому можно построить купольный дом. Вполне можно рассчитать какой периметр для фундамента можно выбрать, а также количество необходимого материала. Но правильно оценить градус наклона множества балок, так чтоб дом был устойчив, вряд ли под силу непрофессиональному строителю. Тем более, оконные проемы, системы водоснабжения, отопления в технологии купольного дома непременно должны быть строго компенсированы и дополнять друг друга. В случае правильного расчета будет происходить пассивное отопление и освещение жизненного пространства дома. А это играет немаловажную роль в такой постройке.

— Купольный дом ненадежен. Отсутствие привычного фундамента и твердых форм не делают его уязвимым и менее крепким нежели обычный дом. Очень крепкие конструкции из балок ни в чем не уступают по качественности железобетонным механизмам.

— Купольный дом быстро стареет. Без капитального ремонта стратодезический дом простоит более 50 лет. Весь секрет в специальных балках, изоляции и методике проектирования.

— Купольный дом годиться только для летнего отдыха. В зимнее время года в купольном доме теплее, чем в городской квартире, а затрат на обогрев тратиться меньше. Возможность пассивного отопления поддерживает в доме постоянную температуру, а даже огромные насыпи снега ничуть не повредят купольной крыше.

— Купольный дом пожароопасный. Специальная изоляция надежно защищает природные элементы конструкции. При правильном оборудовании и проектировке проблема возникновения пожароопасных ситуаций не грозит.

— Кукольный дом плохо держит теплоизоляцию. Пассивное отопление дома с помощью солнечных лучей дает около 40% от всего обогрева. В холодных регионах можно установить дополнительное оборудование типа системы «теплый пол». Дом обивается качественным ОСВЗ, а изнутри вагонкой, садингом, блок-хаусом.

ПАССИВНЫЙ ДОМ – ВОПЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОМА, НА 75% ЭКОНОМНЕЕ ОБЫЧНОГО

— Купольному дому страшен дождь. Сферическая форма крыши намного лучше защищает дом нежели обычная прямоугольная. Не понадобится труба для оттока воды с крыши, капли просто стекают по ровной поверхности балок вниз.

— Купольный дом не устоит перед землетрясением. Особая конструкция («врезание» балок в грунт, без заложения фундамента), а также обтекаемая форма делает купольный дом устойчивее к сейсмологической опасности, чем прямоугольные дома.

— В купольный дом не поставишь мебель. Более 30% жизненного пространства не используется в городской квартире. В купольном доме все углы срезаны (именно они и составляют эти проценты). При правильной проектировке вполне реально вписать в окружности дома даже обычную мебельную стенку.

— Купольный дом неудобно располагать. Купольные дома строятся за городом, не требуют больших строительных работ. Прекрасно вписываются на территорию любого дачного участка.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДОМА — С ЧЕГО НАЧАТЬ И КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯТЬ

— Купольный дом дорогой. По подсчетом, строительство круглого дома обходиться на 30-35% дешевле, чем строительство обычно дома того же размера. Эксплуатация обойдется и того дешевле — 40-65%.