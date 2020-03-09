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Купольный дом House of Peace, производит энергии больше, чем потребляет (видео)

09.03.2020
Купольный дом House of Peace, производит энергии больше, чем потребляет

Компания Green New World доказала на наглядном примере, что будущее строительных технологий должно быть более экологичным, здоровым и энергетически автономным, создав концептуальный дом House of Peace, образец жилого дома с автономным и регенеративным энергообеспечением.

Проект сочетает в себе архитектуру купольных домов, натуральные материалы и несколько систем возобновляемого энергообеспечения. Создатели позиционируют House of Peace как первый дом с отрицательным производством углекислого газа и обещают завершить рабочий прототип в 2019 году.

Внешне прототип выглядит как кластер купольных сооружений, производится из добываемого на месте материала по экологичной и сверхдешевой технологии Superadobe, легко адаптируется к любым климатическим зонам, интегрирует процессы потребления, переработки и утилизации энергии, воды, отходов и производства продуктов питания.

Создатели говорят, что техника возведения дома так проста, что ей можно обучить любого человека без профессиональных знаний. Постройка не только хорошо утеплена, но и отлично защищена от штормов, пожаров и даже землетрясений.

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Кластерная схема сводов помогает добиться энергоэффективной терморегуляции и по максимуму использовать пассивный обогрев и охлаждение жилого пространства.

Возведение первого прототипа HOPEone близко к завершению, следующим этапом станет его комплектация и тестирование базовых биоэнергетических модулей и установки по сокращению выработки СО2.

Помимо функции запасания водных и энергетических ресурсов в проекте предусмотрена автономная выработка ресурсов, а конкретный функционал определяется тем, где именно будет взведен дом.

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Кластеры будут укомплектованы фотоэлектрическими панелями и анаэробными биореакторами для производства биогаза для нужд отопления дома и приготовления пищи.

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