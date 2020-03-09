Купольный дом House of Peace, производит энергии больше, чем потребляет (видео)

Компания Green New World доказала на наглядном примере, что будущее строительных технологий должно быть более экологичным, здоровым и энергетически автономным, создав концептуальный дом House of Peace, образец жилого дома с автономным и регенеративным энергообеспечением.

Проект сочетает в себе архитектуру купольных домов, натуральные материалы и несколько систем возобновляемого энергообеспечения. Создатели позиционируют House of Peace как первый дом с отрицательным производством углекислого газа и обещают завершить рабочий прототип в 2019 году.

Внешне прототип выглядит как кластер купольных сооружений, производится из добываемого на месте материала по экологичной и сверхдешевой технологии Superadobe, легко адаптируется к любым климатическим зонам, интегрирует процессы потребления, переработки и утилизации энергии, воды, отходов и производства продуктов питания.

Создатели говорят, что техника возведения дома так проста, что ей можно обучить любого человека без профессиональных знаний. Постройка не только хорошо утеплена, но и отлично защищена от штормов, пожаров и даже землетрясений.

АРХИТЕКТОРЫ СОЗДАЛИ ДОМ ИЗ ПРОБКИ С ОЧЕНЬ НИЗКИМ УРОВНЕМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Кластерная схема сводов помогает добиться энергоэффективной терморегуляции и по максимуму использовать пассивный обогрев и охлаждение жилого пространства.

Возведение первого прототипа HOPEone близко к завершению, следующим этапом станет его комплектация и тестирование базовых биоэнергетических модулей и установки по сокращению выработки СО2.

Помимо функции запасания водных и энергетических ресурсов в проекте предусмотрена автономная выработка ресурсов, а конкретный функционал определяется тем, где именно будет взведен дом.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПОСЕЛКЕ ХАЙДЕЛЬБЕРГ САМЫЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ В МИРЕ

Кластеры будут укомплектованы фотоэлектрическими панелями и анаэробными биореакторами для производства биогаза для нужд отопления дома и приготовления пищи.