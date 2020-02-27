Купольные эко — домики от FUGU — энергоэффективное жилье для любителей приключений (видео)

Французская архитектурная фирма FUGU, которая специализируется на создании уникальных альпийских сооружений, представила серию геодезических эко — домиков, которые являются энергосберегающими и предназначены для любителей приключений.

Эко-домики имеют модульную конструкцию, полностью настраиваемые и подходят даже для самых суровых климатических условий; что делает их подходящими для альпийских курортов, мест отдыха, отдыха на природе или в качестве частных гостевых домов.

«Наша цель — построить больше естественных мест обитания обеспечив новый опыт проживания на природе», — говорит FUGU. «Предназначенные для любителей природы, искателей приключений, ищущих покоя и спокойствия наши модульные решения для размещения предлагают комфорт высококлассного гостиничного номера на открытом воздухе с творческим уклоном».

Эко-домики FUGU предназначены для круглогодичного использования и могут противостоять суровым климатическим условиям, имея полностью закрытый корпус с усиленной изоляцией; солнечная вентиляция; пассивная циркуляция воздуха; и система защиты от влаги.

Каждое жилище построено с деревянным каркасом и внутренними треугольными панелями CLT. Геодезические кабины построены на слегка приподнятой деревянной платформе, что снижает их воздействие на ландшафт и сохраняет дыхание почвы. Энергоэффективная форма купола обеспечивает пассивный обмен тепловым потоком и равномерное распределение тепла внутри, позволяя дому поддерживать теплую внутреннюю температуру даже в самые холодные дни.

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«Мы создаем наши продукты с особой тщательностью, используя усиленную изоляцию, вдохновленную новой конструкцией, для достижения низкого энергопотребления», — говорит FUGU. «Эти здания имеют меньшую площадь поверхности, подверженную воздействию внешних температур. Кроме того, система установки наших конструкций позволяет ограничить насыщение почвы, используя преимущества установок на сваях или террасах».

Геодезические кабины FUGU выпускаются в двух сборных моделях, предлагая готовое решение с полностью фиксированной внутренней планировкой. Кабина FUGU Deluxe 30 кв/м. вмещает до двух гостей и имеет разделительную стену, которая разделяет кабину на отдельные зоны, включая жилую зону; частная уборная; и большая спальня с открытой планировкой.

Модель FUGU Friends and Family площадью 40 кв/м. может вместить до четырех взрослых человек и имеет компактную кухню, открытую гостиную, столовую зону, главную спальню, скрытую ванную комнату и повышенный уровень 9 м. в мезонине, дополнительные спальные помещения.

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Архитекторы FUGU также предлагают индивидуальный вариант, позволяющий потенциальным покупателям создавать свои собственные планы этажей, которые могут быть любого размера и адаптированы в зависимости от желаемого использования и личных предпочтений.

«Инновации лежат в основе нашего мышления: мы постоянно раздвигаем наши границы, чтобы представить новый опыт, который отвечает потребностям наших клиентов», — говорит FUGU.

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Коллекция геодезических эко-домов FUGU была запущена в отеле Alpin D’Hôme, расположенном на горнолыжном курорте Верхние Альпы Les Orres во Франции. Расположенный на высоте 1800 метров, курорт может похвастаться девятью куполами FUGU, предлагая уникальные номера с захватывающим видом на французские Альпы.

источник: fuguhospitality