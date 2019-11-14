Кто является самым большим кошельком в мире? Что же такое Rockefeller Foundation (видео)

Фонд клана Рокфеллеров по сути является самым большом кошельком в мире. Ведь с этим не поспоришь — очень многое можно понять в характере человека, зная, как и на что он тратит деньги. Становятся видны его цели и устремления. Так давайте же посмотрим, чем занимался в прошлом и занимается сейчас фонд Рокфеллеров.

Он был создан братьями в 1913 году. В этом же году была создана ФРС. Забавное совпадение, не правда ли?

Но сейчас не о долларовом печатном станке. Чтобы лучше понять, что же такое Rockefeller Foundation, совершим небольшой экскурс в историю.

Еще до начала Второй мировой Фонд Рокфеллеров активно финансировал научные исследования, чтобы спланировать послевоенную мировую империю. Это обыватели играют в компьютерные стратегии, а глобальную стратегию реальных стран и народов разрабатывает для них Фонд Рокфеллеров. Он до сих пор является источником зарплаты тысяч научных сотрудников и аналитиков, с помощью которых исследуются интересные для Клана направления.

Но выбор этих направлений и выводы Рокфеллеры делали всегда самостоятельно, с учётом своих интересов. Так было и в тот раз. Тогда они готовились заменить фигуру Британской империи фигурой США на геополитической шахматной доске. Так что не удивительно, что штаб-квартира ООН в Нью-Йорке стоит на частной земле, на земле Рокфеллеров.

Нацистская расовая политика осуждается во всём мире, но создали её тоже они. До 39 года Фонд Рокфеллеров финансировал Институт кайзера Вильгельма в Берлине. Тогда это называлась нацистская евгеника. Они хотели уничтожить или стерилизовать «неполноценных». Это не преувеличение, они думали так: “Бог сделал нас влиятельнейшими людьми планеты, и мы, а не библейские персонажи, являемся настоящими избранными богом людьми”.

Но дело в том, что остальные, неполноценные на их взгляд представители человечества, не хотят признавать себя таковыми, поэтому Рокфеллеры были вынуждены переупаковать евгенику в проблему народонаселения. Так что если где-то слышно про «планирование семьи», или проблему «перенаселения», знайте, это просто слова, которыми Правители Мира заменили понятия «политика депопуляции», и «ликвидация лишних ртов»… Ведь ещё в 50-х годах с помощью фонда Рокфеллеров был основан «Совет по делам народонаселения», чтобы контролировать рождаемость на планете.

В 70-е годы фонд совместно с ВОЗ финансировал разработку специальной противостолбнячной вакцины, которая ограничивала численность населения тем, что женщины не могли рожать. С тех пор вакцинация остаётся одним из главных направлений, с помощью которого сокращается человеческое поголовье. Изменилось ли что-то с тех пор?

Давайте посмотрим. 2010 год. На своем выступлении на платформе TED известный всему миру Билл Гейтс фактически подтвердил своё участие в закрытой встрече в доме президента Университета Рокфеллера ПОла НУрса. Хозяином встречи был Дэвид Рокфеллер. Кроме Била Гейтса на мероприятии присутствовали УОррен БАффет и другие крупные финансовые игроки.

Вместе с Гейтсом они создали в 2006 году крупнейший в мире частный фонд в 60 миллиардов долларов. Куда пошли эти деньги? Самой главной темой встречи стал вопрос контроля над рождаемостью и глобального сокращения населения. В ходе дискуссии, было решено воспринимать рост населения, как «потенциально катастрофическую экологическую, социальную и промышленную угрозу».

Но продолжим нашу историческую справку. В 74 году кланом создана «Трехсторонняя комиссия» чтобы уничтожать экономики целых стран и продвинуть так называемую глобализацию — когда не страны, а главы корпораций и крупнейших банков правят миром.

Нет ни одного кризиса, который не был бы им выгоден. Ещё бы, ведь это они их организовывают. Нефтяной шок 73 года был устроен Бильдербергской группой, которую в свою очередь Рокфеллеры создали в 50-е годы. Всю вину за этот кризис свалили на арабских нефтяных шейхов, а в результате банки Рокфеллеров стали крупнейшими в мире.

В 79 они создали «долговой кризис стран третьего мира». Они искусственно девальвировали национальные валюты в таких странах как Аргентина, Бразилия, Мексика, а затем скупили наиболее ценные активы по смешным ценам.

источник: an.info