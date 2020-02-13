Крыши, стены и окна превратят в электростанции для автономного энергоснабжения зданий

Исследовательский институт KAUST Solar Center в Саудовской Аравии обещает сделать солнечную энергетику доступнее с помощью органического фотоэлектрического материала, который эффективно аккумулирует солнечный свет и может быть нанесен как финишное покрытие на стройматериалы.

Обычно солнечные панели производят из кремниевых пластин, но и органические молекулы обладают способностью собирать энергию солнечного света. Эти молекулы могут быть заключены в формулу недорогих чернил, которые можно нанести на ровные поверхности фасада, например, на оконные стекла.

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Превращение солнечного света в электричество представляет собой пошаговую задачу, и эффективность фотоэлектрического материала определяется оптимальным выбором органических молекул, которые правильно и предсказуемо будут вести себя на всех этапах процесса.

Когда солнечный свет падает на фотоэлемент, он освобождает электрон, оставляя положительно заряженную дырку. Если противоположно заряженный электрон снова совместится с этой дыркой, уловленная энергия будет бесполезно потеряна. Поэтому органическая солнечная панель содержит молекулы доноров электронов и акцепторов электронов для разведения заряженных частиц.

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Была популярна идея использования в качестве акцептора фуллерена. Их производительность не превышала 10-11%, а светопоглощение было недостаточным. Сейчас эффективность фуллеренов повысилась до 17%, поэтому такие акцепторы можно рассматривать как будущее органических фотоэлектрических материалов.