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Крупнейший в мире очиститель воздуха Smog Free Tower избавит города от смога

21.04.2020
Крупнейший в мире очиститель воздуха Smog Free Tower избавит города от смога

Многие крупные города по всему миру страдают от смога, пагубно влияющего на здоровье. Чтобы решить эту проблему, голландский художник Даан Розегарде построил Smog Free Tower, который он называет крупнейшим в мире очистителем воздуха. Smog Free Tower дает людям возможность дышать чистым воздухом в городе, и плюс к этому, он превращает смог в ювелирные изделия.

Smog Free Tower — проект Розегарде, направленный на благоустройство города. Среди предыдущих проектов были светящиеся в темноте велодорожки и дорожная разметка, а также умные автомагистрали, показывающие различные разметки при разных температурах. Эти умные автомагистрали также используют освещение только при обнаружении транспортных средств и генерируют электричество.

Крупнейший в мире очиститель воздуха Smog Free Tower избавит города от смога

По словам Розегарде, цель этого проекта состоит в том, чтобы «сделать смог более осязаемым для людей». Он не предназначен для общего решения проблемы загрязнения воздуха, но зато даст возможность почувствовать будущее с чистым воздухом.

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Smog Free Tower представляет собой огромный ионизатор воздуха. Семиметровое сооружение всасывает грязный воздух и возвращает его обратно в окружающую среду уже чистым. Этот процесс называется созданием локализованного пузыря, воздух в котором до 75% чище, чем в остальной части города.

Крупнейший в мире очиститель воздуха Smog Free Tower избавит города от смога

Башня использует небольшое электрическое напряжение, чтобы отправить положительно-заряженные ионы в воздух. Ионы присоединяют к себе мелкие частицы пыли, которые затем втягивается обратно в башню по внутренней отрицательно-заряженной поверхности и впоследствии улавливаются.

Розегарде говорит, что башня способна очищать 30 тысяч кубических метров воздуха в час и потреблять сравнительно низкое количество энергии. Для работы ей требуется 1,7 кВт, которые будут производиться из энергии ветра.

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Дополнительной изюминкой проекта является использование отфильтрованных частиц смога для создания украшений. Спрессованные кубики смога можно вставлять в кольца и запонки. Каждый кубик содержит смог, собранный в процессе очистки тысячи кубических метров воздуха. По оценкам Розегарде, в наиболее пострадавших от сильного загрязнения воздуха районах, Smog Free Tower будет в состоянии производить более трёх с половиной тысяч кубиков спрессованного смога в сутки.

источник: dezeen

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